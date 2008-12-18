İ.Ü.'de liste krizi

İstanbul Üniversitesi’nde yapılan rektör seçiminden sonra, adaylardan Ahad Andican, Mustafa Keçer ve Gülçin Bermek, adlarının YÖK’e gönderilecek listede yer almasını istemedi.



İstanbul Üniversitesi'nde yapılan rektör seçiminden sonra, adaylardan Ahad Andican, Mustafa Keçer ve Gülçin Bermek, adlarının YÖK'e gönderilecek listede yer almasını istemedi, bunun üzerine ne yapacağını şaşıran üniversite durumu YÖK'e iletti.



YÖK de 6 adaylık bir liste yollamak yerine, tüm adayların isimlerinin yer aldığı bir liste gönderilmesini istedi.



İstanbul Üniversitesi rektör aday adaylarının seçiminin ertesi günü üniversitede büyük kriz yaşandı. 328 oyla 4'üncü sırada yer alan Prof.Dr. Ahad Andican adaylıktan istifa etti.Andican, "Seçim sırasında ilk üçte yer almazsam istifa edeceğimi beyan etmiştim" dedi. Bunun üzerine üniversite yönetimi, YÖK'e göndereceği 6 kişilik liste için alt sırada yer alan adayı yukarı çekti. Ancak 91 oyla 7'nci sırada yer alan Prof.Dr. Mustafa Keçer de istifa etti. Bu kez 81 oyla daha alt sırada yer alan Prof.Dr. Gülçin Bermek de adının listeye konulmamasını istedi. Bermek de istifa edince yönetim, bu durumu YÖK'e bildirdi. YÖK de, tüm adayların isimlerini, aldıkları oyları ve istifa dilekçelerinin YÖK'e gönderilmesini istedi.



2378 öğretim üyesinin oy kullandığı seçimde 16 geçersiz, 2 boş oy yer almıştı. İlk 3 sırayı Prof. Dr. Ali Akyüz 483 oy, Prof. Dr. Yunus Söylet 467 oy, Prof. Dr. Melih Boydak 365 oy'la paylaşmıştı.

