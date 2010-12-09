-İÜ İLE ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ BİRİNCİ ANKARA (A.A) - 09.12.2010 - Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 2009 yılında en çok bilimsel yayın yapan üniversiteler ile öğretim üyesi başına düşen yayın oranını belirledi. 2008 yılında olduğu gibi 2009'da da bilimsel yayın sıralamasında İstanbul Üniversitesi (İÜ) ilk sırada yer aldı. 2008 yılında öğretim üyesi başına düşen yayın oranına göre TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi ilk sırada yer alırken, 2009'da bu sıralamanın başında Ardahan Üniversitesi bulunuyor. ''Tam makale''ler dikkate alınarak yapılan sıralamaya 125 üniversite dahil edildi ve bu üniversiteler toplam 25 bin 46 bilimsel yayın yaptı. Üniversitelerdeki bilimsel yayın sayıları sıralamasında İstanbul Üniversitesi bin 338 bilimsel yayın ile ilk sırada yer alırken, bunu bin 182 yayın ile Hacettepe Üniversitesi ve bin 170 yayın ile Ankara Üniversitesi izledi. Öğretim üyesi başına düşen yayın sayısında ise ilk birinci sırada 5.0 ortalama ile Ardahan Üniversitesi yer alırken, ikinci sırada 2.30 ortalama ile Adıyaman Üniversitesi, üçüncü sırada ise 1.78 ortalama ile Aksaray üniversitesi bulunuyor. Bilimsel yayın sayılarına göre yapılan sıralamada, hiç yayını bulunmayan üniversiteler arasında ise Mardin Artuklu Üniversitesi ile Şırnak Üniversitesi yer alıyor. Yalova Üniversitesi 1, Hakkari, Iğdır, İstanbul Arel, Karamanoğlu Mehmet Bey üniversiteleri 2, Bayburt, Bitlis Eren, Mimar Sinan üniversiteleri 3 bilimsel yayına sahip. Şırnak, Mardin Artuklu, Karamanoğlu Mehmet Bey, Mimar Sinan, İstanbul Arel, İstanbul Aydın, Haliç, Galatasaray üniversiteleri, öğretim üyesi başına düşen yayın sıralamasında son sıralarda yer alıyor. 2009 yılında yayın sayıları sıralamasına göre ilk 10 üniversite şöyle: ÜNİVERSİTE ADI BİLİMSEL YAYIN SAYISI -------------- --------------------- 1. İstanbul Üniversitesi 1338 2. Hacettepe Üniversitesi 1182 3. Ankara Üniversitesi 1170 4. Gazi Üniversitesi 1066 5. Ege Üniversitesi 972 6. Orta Doğu Teknik Üniversitesi 830 7. Atatürk Üniversitesi 721 8. İstanbul Teknik Üniversitesi 623 9. Selçuk Üniversitesi 609 10. Ondokuz Mayıs Üniversitesi 603 2009 yılında ilk 10 sırada yer alan üniversitelerin öğretim üyesi başına düşen yayın oranları ise şöyle: ÜNİVERSİTE ADI BİLİMSEL YAYIN ORANI -------------- -------------------- 1. Ardahan Üniversitesi 5.0 2. Adıyaman Üniversitesi 2.30 3. Aksaray Üniversitesi 1.78 4. Tunceli Üniversitesi 1.67 5. Batman Üniversitesi 1.63 6. Bingöl Üniversitesi 1.42 7. Karabük Üniversitesi 1.33 8. TOBB ETÜ 1.29 9. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi 1.20 10. Rize Üniversitesi 1.18