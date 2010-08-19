-İÜ EN İYİ 500 ÜNİVERSİTE ARASINDA İSTANBUL (A.A) - 19.08.2010 - İstanbul Üniversitesi (İÜ) Rektörü Prof. Dr. Yunus Söylet, üniversitenin bu yıl büyük bir atılım gerçekleştirerek puanını 10,4'e çıkardığını ve dünyanın en iyi ilk 500 üniversitesi arasında 404. sıraya yükseldiğini söyledi. Söylet, yaptığı açıklamada, 7 yıldır gerçekleştirilen sıralamada İstanbul Üniversitesi'nin ilk defa bu kadar üst bir sıraya çıktığını bildirdi. Söylet, gelecek yıl 0,4 gibi çok küçük bir puan daha alarak 301-400'lük dilime gireceklerine inandıklarını kaydetti. İÜ'nün toplam kalite bağlamında tüm birimlerinde kolektif bir şekilde yürüttüğü, sistemli, yapıcı ve geleceğe dönük çalışmalarının, öğrenci odaklı bilgi üreten akademik ve bilimsel projelerinin karşılığını bu tür bilimsel ve akademik başarılarla aldığını dile getiren Söylet, ''2009 yılından bu yana akademik, idari ve öğrenci odaklı çalışmalarla büyük değişimin ve dönüşümün görüldüğü İstanbul Üniversitesi, bu başarısını aldığı bu dereceyle kanıtladı. 2009 yılında bilimsel araştırmalar birimimiz tarafından desteklediğimiz projelerde yüzde 22, 2010 yılında ise yüzde 16'lık bir artış olmuştur. Akademik ve bilimsel çalışmalara desteğimiz, olanaklarımız dahilinde artarak devam edecektir'' dedi. Yüksek öğrenim alanında en etkili değerlendirme otoritelerinden biri olarak kabul edilen Çin'in Şhangay kentindeki Jiao Tong Üniversitesinin her yıl düzenlediği ''Dünyanın En İyi 500 Üniversitesi'' 2010 yılı sıralamasına Türkiye'den tek üniversite olarak İstanbul Üniversitesi girdi. Üniversite mezun ve mensuplarının aldığı Nobel ödülü, Fields madalyası, indeksli dergilerde yayımlanmış bilimsel makaleler, uluslararası yayınlar, öğretim üyesi sayısı, bu zamana kadar üniversitenin yaptığı bilimsel yayınlar gibi kriterler dikkate alınarak yapılan değerlendirmede, İstanbul Üniversitesi geçen yıl aldığı 9,77 puanı bu yıl 10,4'a çıkararak sıralamadaki yerini 410'dan 404'e yükseltti.