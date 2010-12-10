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Yaşam

İÜ BİLİMSEL YAYINDA BİRİNCİ İSTANBUL (A.A)

10 Aralık 2010 19:55

-İÜ BİLİMSEL YAYINDA BİRİNCİ İSTANBUL (A.A) - 10.12.2010 - İstanbul Üniversitesi (İÜ), YÖK tarafından 125 üniversite arasında yapılan değerlendirmede bilimsel yayında birinci oldu. İÜ'den yapılan açıklamada, dünyanın en iyi 404'üncü üniversitesi olan İÜ'nün, 2008'de olduğu gibi 2009'da da bilimsel yayın sıralamasında birinci sırada yer aldığı belirtildi. Açıklamada, YÖK tarafından 125 üniversite baz alınarak yapılan değerlendirmede, 25 bin 46 makalenin incelendiği, tam makalelerin dikkate alındığı listede İÜ'nün bin 338 makaleyle birinci olduğu ifade edildi. Görüşlerine yer verilen YÖK Üyesi ve İÜ Rektörü Prof. Dr. Yunus Söylet, göreve geldiklerinden beri İÜ'yü ulusal ve uluslararası arenada daha üst basamaklara çıkarmak için çalıştıklarını ve projeler ürettiklerini bildirdi. Söylet, şöyle devam etti: ''Bilimsel Araştırmalar Birimimiz tarafından desteklediğimiz projelerde 2009'da yüzde 22, 2010'da ise yüzde 16'lık bir artış olmuştur. Bu başarıya imza atan özverili hocalarımızı, onlara huzurlu bir çalışma ortamı sağlayan idari personelimizi ve büyük destekçimiz öğrencilerimizi kutlarım.''

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