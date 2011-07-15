-İÜ AÇIK ÖĞRETİME BAŞLIYOR İSTANBUL (A.A) - 15.07.2011 - İstanbul Üniversitesi (İÜ) bünyesinde kurulan Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi, 2011-2012 eğitim-öğretim yılında YGS yerleştirmesiyle felsefe ve coğrafya programları ile DGS yerleştirmesiyle endüstri mühendisliği, halkla ilişkiler ve tanıtım programlarına öğrenci kabul edecek. Konuyla ilgili bilgi veren Fakülte Dekanı Prof. Dr. Fahrettin Arslan, üniversitenin uzun zamandır açık öğretim fakültesi açma fikrinin bulunduğunu, yapılan hazırlıklar sonucu fakültenin geçen yıl resmen kurulduğunu söyledi. Arslan, üniversite bünyesindeki Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin de faaliyetlerine devam ettiğini belirterek, ''Üniversitemizin bu deneyimine ilave olarak rektörümüz tarafından fakülte çalışmaları da başlatıldı'' dedi. Anadolu Üniversitesi bünyesinde bir Açık Öğretim Fakültesinin bulunduğunu, kendileriyle birlikte Erzurum Üniversitesinde de bir Açık Öğretim Fakültesi kurulduğunu ifade eden Arslan, ''Bizim fakültemizin bir özelliği var, o da açık ve uzaktan eğitim fakültesi olması. Yani ikisini bir arada barındırıyor'' diye konuştu. Hazırlık yaptıkları 12 programdan 8'inin üniversite senatosundan geçtiğini aktaran Arslan, açık öğretim olarak kabul edilen 6 programdan felsefe ve coğrafya olmak üzere ikisine bu yıl kontenjan verildiğini kaydetti. Arslan, iki programa 5'er bin ve 125 sınıf birincisi olmak üzere toplam 10 bin 250 kişilik kontenjan verildiğini dile getirerek, ''Bu programlara bu sene öğrenci alacağız. Öğrenciler YGS taban puanı ile aynı kabul edilecek, Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesinde olduğu gibi. Tarih, Sosyoloji, İşletme ve İktisat olmak üzere 4 programımız daha var. Bunlar da açıldı, kabul edildi. Ancak bu sene kontenjan verilmedi. İnşallah bu programlara bir sonraki seneye kontenjan alacağız'' şeklinde konuştu. Uzaktan eğitim ile lisans tamamlama programlarını tercih ettiklerini, bunun için de 4 programın müracaatını yaptıklarını belirten Arslan, şöyle devam etti: ''Bu sene için programlarımızın ikisine kontenjan verildi. Endüstri Mühendisliği ile Halkla İlişkiler ve Tanıtım programlarının her ikisine 300'er kişi kontenjan verilmesi uygun görüldü. Bu programlara 2 yıllık Meslek Yüksekokulunu bitirenler, dikey geçiş sınavında yeterli puan alanlar kayıt yaptırabilecek. Bu 600 kişi kesinlikle liseden gelemeyecek. Bu programlarda bir sene bilimsel hazırlık sınıfı olacak. Yani öğrenciler ikinci sınıftan başlamak kaydıyla bir yılı hazırlık olmak üzere toplam üç sene okuyacaklar, daha önce bitirdikleri 2 yıllık önlisans eğitimi de dikkate alındığında toplam 5 sene okumuş olacaklar.'' Elektronik sohbet ortamında öğrencilerin zaman paylaşımlı olarak öğretim elemanları ve arkadaşlarıyla dersleri hakkında tartışmalarına imkan tanınacağını ifade eden Arslan, bu şekilde herhangi bir işte çalışma, sağlık, barınma, ulaşım gibi nedenlerle öğrenim sınırlılığı olanlara eğitim sunmayı hedeflediklerini kaydetti. Arslan derslerin, zamanı önceden belirlenmiş ders programına göre öğrencilerin bilgisayar karşısında hazır bulunduğu bir ortamda öğretim elemanı ve öğrenci etkileşimi gerçekleştirilerek işlendiğini, ders sürecinin sisteme yüklenip kayıt altına alınarak öğrencinin tekrar ulaşmasının sağlandığını belirtti. Arslan, vize sınavlarının internet üzerinden yapıldığını anlatarak, final ve bütünleme sınavlarının ise özel kitapçık ve optik formlar kullanılarak örgün eğitimde olduğu gibi fiziksel olarak yapıldığını kaydetti. Lisans tamamlama ücretleri (dönemlik) Halkla İlişkiler ve Tanıtım programı için 1250 TL ve öğrenim harcı, Endüstri Mühendisliği programı için 1500 TL ve öğrenim harcı ile lisans programları ücretleri (dönemlik) 325 TL ve öğrenim harcı şeklinde olacak.