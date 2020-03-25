Galler Prensi Charles'ın Koronavirüs testi pozitif çıktı

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71 yaşındaki Galler Prensi Charles'ın yeni tip Koronavirüs(Covid-19) testi pozitif çıktı.

Clarence House'tan yapılan açıklamada Prens Charles'ın hafif semptomlar gösterdiği ancak onun dışında sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Açıklamada Charles'ın eşi Cornwall Düşesi Camilla Parker Bowles'a da test yapıldığı ve virüsü taşımadığı belirtildi.

Prens Charles'ın tavsiyelere uygun olarak kendisini İskoçya'daki evinde karantinaya aldığı belirtildi.

Kraliyet ailesi konutlarından Clarence House'dan yapılan açıklamada çok fazla görüşme gerçekleştirdiği için Galler Prensi'nin virüsü nasıl kaptığını bilmenin mümkün olmadığını ifade edildi.