ITV: Britanya Başbakanı Johnson, kapanma döneminde 30 kişiyle doğum günü partisine katıldı

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Muhalefetin yanı sıra kendi partisinden isimlerin de istifa çağrısı yapmaya başladığı Britanya Başbakanı Boris Johson'ın tüm ülke yoğun Koronavirüs önlemleri ile karantinadayken bir partiye daha katıldığı iddia edildi.

Başbakanlık, Covid önlemlerinin bunu yasaklamasına rağmen Johnson'ın eşi Carrie Johnson'ın 19 Haziran 2020'de başbakanlık konutu 10 Numara'da 30 başbakanlık çalışanı ve Johnson'a bir parti hazırladığını itiraf etti.

ITV'nin haberine göre 56. doğum gününü kutlayan Johnson, kabine odasındaki partiye saat 14.00 sularında katıldı. 10 Numara personeli olmayan iç mimar Lulu Lytle'ın da orada olduğu belirtildi.

Habere göre oda yiyecek ve pasta ile doldurulmuştu ve katılanlar 20-30 dakika boyunca kalıp Johnson'a doğum günü şarkıları söylediler.

Başbakanlık, Johnson'ın partide sadece 10 dakika kaldığını iddia ederken Johnson'ın 19 Haziran'ın ilerleyen saatlerinde bir parti düzenlediği iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyledi.

The Guardian'a konuşan bir kaynağa göre başbakanlıkta karantina dönemi yapılan partileri soruşturan Sue Gran, başbakanlıkta işlerin işleyişinin değiştirilmesi için sert eleştirilerde bulunacak.

Johnson'ın 2020'nin Mayıs ayında Britanya'da kapanma önlemleri uygulanırken Downing Sokağı'nda düzenlenen bir 'şarap partisine "uğradığı" da ortaya çıkmıştı.