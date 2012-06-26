İTÜ'nün güneş teknesi ABD'de birinci oldu

İstanbul Teknik Üniversitesi öğrencilerinin tasarladığı güneş enerjisiyle çalışan tekne, George Wyth Gölü’nde düzenlenen Solar Splash yarışmasında Carnegie Mellon ve Southampton gibi ünlü okulların da dahil olduğu 22 üniversiteyle yarıştı. Mühendis adaylarının pervanesinden dümen sistemine kadar kendi tasarladıkları tekne, dayanıklılık, hız ve sunumda tüm rakiplerini geride bırakarak dünyanın en iyi güneş teknesi seçildi.



Herkes onları kopyalıyor



Dünyanın en iyi mühendislik okullarını bir araya getiren Solar Splash yarışları 1994 yılından beri düzenleniyor. Bahsettiğimiz, üniversiteler arası sıradan bir turnuva değil. Güneş enerjisiyle çalışan tekneler için teknoloji burada ilerliyor. Öyle ki gemicilik sektörünün önde gelen şirketleri her yıl organizatörlerden en iyi takımların proje dosyalarını istiyor, bunları tek tek inceleyip kendi teknolojilerine katıyorlar. İTÜ yarışların en sükseli takımı. Her sene rakipleri onların bir yıl önce kullandıkları teknolojiyi taklit ederek yarışa geliyor, İTÜ ise çoktan yepyeni bir sistem geliştirmiş oluyor.

İTÜ’nün Solar Splash macerası 2004 yılında başlamış. Takımın kurucularından Cansın Özden, “Kendi aramızda küçük güneş tekneleri yapıp yarıştırmayı planlıyorduk. O sırada Solar Splash’i duyduk. Kendi kendimize yarışacağımıza böyle bir projeye katılmanın daha zorlayıcı olacağını düşündük ve harekete geçtik” diyor. İlk tekneyi inşa etmeleri ise tam 3 yıl alıyor. Kolay değil. Teknenin her şeyini kendileri tasarlayıp yapıyorlar. 2007 yılında tekneyi sonunda suya indiriyorlar. Aynı yıl ilk kez katıldıkları Solar Splash yarışında üçüncü oluyorlar. İstanbul’a o güne kadar ilk katılımda en iyi dereceyi alan takım olarak dönüyorlar. Mezun olduktan sonra araştırma görevlisi olarak takımın danışmanı olan Cansın Özden “Türkiye’de toplu iğne bile yapılmaz diyorlar, biz artık sadece gülüyoruz” diyor.

İTÜ öğrencileri Solar Splash için çok çalışıyor. Çoğu için -şimdilik- hayatlarındaki en önemli şey tekneleriÖ Yarışlara hazırlanmak için derslere girmeyi bile bırakanlar var. Ancak azim her şeye yetmiyor. Teknenin parçaları, üretimi, ABD seyahati pahalı. Diğer takımların teknolojileriyle yarışmak için yatırım gerekiyor. İşte burada sponsorlar devreye giriyor. İTÜ takımının bugüne kadar kendi ceplerinden ve küçük sponsorluk anlaşmalarıyla karşıladıkları masrafları bu yıl DemirDöküm üstlenmiş. DemirDöküm Satış ve Pazarlama Direktörü Erdem Ertuna “Dosya önümüze gelince çok düşünmedik. Takım tek bir sunuş yaptı ve anında karar verdik” diyor.



Sınavlara girecekler



İTÜ Güneş Teknesi takımı ilk şampiyonluklarını bu hafta Chicago-New York tatiliyle kutluyor. İstanbul’a döndüklerinde önce devamsızlık yüzünden kaldıkları derslere girecekler. (Rektörleri Muhammed Şahin başarılarını kaldıkları derslerin sınavlarına tekrar girmelerine izin vererek mükafatlandırmış.) Sonra kendilerinden güneş enerjisiyle çalışan bir tekerlekli sandalye isteyen bir çocuğun ricasını yerine getirmeye çalışacaklar. Sonbaharda tekne hazırlıkları tam gaz yeniden başlayacak. Yeni güneş panelleri alınacak, teknoloji bir adım daha ileri götürülecek. İTÜ Güneş Takımı seneye mısır tarlalarının ortasında kalmış bu küçük gölde ikinci şampiyonlukları için ter dökecek ve büyük ihtimalle kazanacaklar.



En popüler takım



Güneş teknesi takımı İTÜ’de çok popüler. Her yıl 40 kadar öğrenci başvuruyor. Minik bir sınavdan sonra çoğu eleniyor. Geri kalanlardan da bazıları yoğun tempoya dayanamayıp birkaç haftada vazgeçiyor. Bu yılki takım Cansın Özden (danışman), Erhan Türkmen (takım kaptanı), Soner Çetin, Harun Kemali (sürücü), Sinan Burunsuz, Umut Kanıkara, Bilge Kahraman, Kemal Mert Doğan, Hasan İşci, Şahin Kayalı, Buğra Uğurer, Evrim Kayataş olmak üzere 12 kişiden oluşuyor.



Odabaşı anısına



İTü Güneş Teknesi Takımı, 2011 yılında düzenlenen yarışmaya “Odabaşı” adlı tekneyle katıldı. Sürtünme direncini azaltan yepyeni bir teknolojiyle üretilen tekneye 2009’da ölen İTÜ Gemi İnşaat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Yücel Odabaşı’nın ismi verildi. Prof. Odabaşı, hem Türkiye gemi inşaatı sektörü hem de takım için büyük önem taşıyordu. Takım bu tekneyle geçen yıl üçüncü oldu. Öğrenciler bu yıl dünya şampiyonluğunu “Odabaşı II” adlı tekneyle kazandı.



İstanbul’u da tanıttılar



Solar Splash’de hız, manevra ve dayanıklılık etaplarında ayrı ayrı başarılı olmanız gerekiyor. Bu etaplarda gereken tüm özelliklerin tek bir araçta sağlanması ise üç farklı tekne yapmaktan bile daha zorÖ İTÜ bu yıl birinci olmakla kalmayıp “Sıralama Etabı” ve “Manevra Etabı”nda birincilik, “Teknik Rapor ve Sunum” dalında ikincilik, “Sprint Etabı”nda üçüncülük ve tasarımda mükemmellik ödüllerini aldı. Takımın proje sunumundan aldığı tam puan ise şaşırtıcı değildi... Zira tüm diğer takımlar teknelerini kuru pankartlarla tanıtırken onlar İstanbul fotoğrafları eşliğinde 3D modellerini sunuyorlardı. Etkinlik boyunca herkese lokim ve Türk kahvesi dağıtmayı unutmadılar. Cansın Özden “Genelde ekipler yalnızca teknelerini tanıtıyor. Biz denizlerimizi, İstanbul’u, Türkiye’yi tanıtıyoruz. Sonuçta uluslararası bir yarışta Türkiye’yi temsil ediyoruz”

diyor.



Teknenin özellikleri



* 6m boy

* 1.2 m genişlik

* 0.4 m derinlik

* 100 mm suçekimi

* 27 knot azami sürat

* 12.5 knot ekonomik sürat

* Karbon fiber gövde

* 480W güneş enerjisi gücü

* 1500Wh akü gücü



