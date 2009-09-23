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Yaşam

İTÜ'nin uydusu yörüngesine yerleşti

İTÜ, tarafından Türkiye'de üretilen ilk uydu olan 'İTÜpSAT1' uzaydaki yörüngesine yerleşti.

23 Eylül 2009 03:00

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Uzay Mühendisliği Bölümü tarafından Türkiye'de üretilen ilk uydu olan 'İTÜpSAT1' uzaydaki yörüngesine yerleşti.

Alınan bilgiye göre, Türkiye saatiyle 09.21'de Hindistan Uzay Araştırmaları Kurumu (ISRO) tarafından Sriharikota kentinden PSLV C-14 roketi ile uzaya fırlatılan 'İTÜpSAT1', yine Türkiye saati ile 09.41'de yerden 720 kilometre yüksekteki yörüngesine ulaştı.

Küp şeklindeki uydu, yörüngesinde saniyede yaklaşık 7.5 kilometre yol alarak dünyayı yaklaşık 90 dakikada bir dönecek ve dünyanın kıtasal ölçüde fotoğraflarını çekecek.

Türkiye uydusuna ek olarak Hindistan tarafından üretilen Oceansat-2 uydusu yanında 4 Alman ve 1 İsviçre uydusunu da yörüngeye götüren PSLV C-14 roketinin fırlatılışı, İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi laboratuvarından da canlı olarak izlendi.

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