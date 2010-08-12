İTÜ'lü genç kız intihar etti

T24- İstanbul Teknik Üniversitesi öğrencisi Şaduman Öngelen 7’nci kattan atlayarak intihar etti.





İTÜ Robot Olimpiyatları’nda da görev alan Öngelen’in intihar nedeni araştırılıyor. Anne ve babasına kızmış... Erenköy’de bir akrabasının evinde kalan 21 yaşındaki İTÜ Kontrol Mühendisliği 2. sınıf öğrencisi Şaduman Öngelen, önceki gece 7’nci katta bulunan dairenin camından atladı.



İddialara göre, genç kız, ayrı yaşayan İzmir’deki anne ve babasının birlikte yaşamalarını karşı çıktı. Bir süre önce de intihar girişiminde bulunan genç kızın son zamanlarda bu olay nedeniyle psikolojisinin bozulduğu kaydedildi.



Öngelen’in koordinatörlüğünü de yaptığı 2010 İTÜ Robot Olimpiyatları ekibindeki arkadaşları ölüm haberiyle birlikte büyük şok yaşadı.



Genç kızın cansız bedeni olay yeri incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.