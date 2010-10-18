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Yaşam

İTÜ'DEN "ELEKTRİKLİ MİNİBÜS" İSTANBUL (A.A)

18 Ekim 2010 15:25

-İTÜ'DEN "ELEKTRİKLİ MİNİBÜS" İSTANBUL (A.A) - 18.10.2010 - İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Mekatronik Eğitim ve Araştırma Merkezi, 10-12 saniyede 75 kilometrelik hıza ulaşabilen, Türkiye'nin ilk elektrikli minibüsünü yaptı. İTÜ'den yapılan yazılı açıklamada, yüzde 100 elektrikli minibüs projesinin, Türkiye'nin elektrikli araç alanında, gerek bilimsel gerek endüstriyel olarak önemli kilometre taşlarından birini oluşturduğu belirtildi. Açıklamada, toplu taşımacılıkta temiz çevre ve alternatif enerji gereksinimini karşılayan elektrikli minibüsün, 50 kilovat saatlik bataryalarla tam yüklüyken 150 kilometre/saat hıza erişebildiği ifade edildi. Minibüsün, 10-12 saniyede, saatte 75 kilometre hıza ulaşabilecek kadar seri ve hızlı bir araç olduğu belirtilen açıklamada, aracın 20 kişilik yolcu taşıma kapasitesinin olduğu kaydedildi. Açıklamada, minibüste kullanılan bataryaların 3 bin devir dolum ömrü olup, dolum süresinin şarj aleti ile 3-4 saat sürdüğü ifade edilerek, şu bilgilere yer verildi: ''Dolu batarya ile en fazla 120 kilometre mesafe alabilen minibüsün bu mesafede elektrik tüketim maliyeti ise 18-19 TL olarak değişiyor. Bu değerlere göre, elektrikli minibüsün dizel bir minibüs ile karşılaştırıldığında, enerji maliyeti 3'te birden daha aza geliyor. Minibüs üzerine 150 kilovat 650 Nm'lik su soğutmalı yüzde 96 verime sahip elektrik motoru kullanılmakta ve motordan alınan güç doğrudan diferansiyele aktarılmaktadır. Böylelikte mekanik vites kavramını ortadan kaldırarak yazılım kontrollü vites kullanılmaktadır.'' Elektrikli minibüsüsün tanıtımı için yarın bir basın toplantısı düzenlenecek.

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