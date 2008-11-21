İTÜ'de 'yeşil' yarışma

İTÜ İşletme Mühendisliği Kulübü, 11–14 Mart 2009 tarihleri arasında İTÜ Maçka Yerleşkesi’nde artık bir klasik haline gelen Yönetim Bilimleri Kongresi’nin onuncusunu düzenleyecek. Kongre kapsamında tüm lisans ve yüksek lisans öğrencilerinin katılabileceği bir proje yarışması yapılacak.
Yarışmaya Yeşil İnovasyon (çevre dostu yenileşim) konulu projeler kabul edilecek. Yarışmanın sloganı “Yeşillenen Değişim, Yenileşim”...Bilim Kurulu’nun değerlendirmeleri sonucunda belirlenecek olan 8 finalist proje 12–13 Mart 2009 tarihlerinde kongre katılımcılarına sunulacak. Dereceye girecek olan projeler, Sanayi Kurulu ve kongre katılımcılarının değerlendirmeleri sonucunda belirlenecek.Yarışma esasları hakkında ayrıntılı bilgiye www.ybk.org.tr sitesinden ulaşılabilir. Yarışmaya ön başvurular yine bu web sitesi üzerinden yapılacak.Yarışma sonunda ilk 3’e giren proje sahiplerine çeşitli ödüller verilecektir.
“Yeşil İnovasyon” - Çevre, Teknoloji ve Yenilikçilik Odaklı Yaratıcılık Yeşil İnovasyon konusunun incelenebileceği alt başlıklardan bazıları şunlar:
Çevre Dostu Teknoloji
Yeşil Tasarım
Geri Dönüşüm - Yeniden Kazanım
Kullanılmayan Kaynaklar için Alternatif Kullanım Alanları
Alternatif / Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve Kullanımı
Enerji Verimliliği
Ulaşım Sorunlarına Yenilikçi Çözümler
Küresel Çevre Sorunlarına İnovatif Yaklaşımlar
Çevreci Üretim
Pazarlamada Yeşil İnovasyon Uygulamaları
Kayıt ve Başvuru için:
www.ybk.org.tr