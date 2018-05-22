İTÜ'de yangın; 1 itfaiye eri yaralandı

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Ayazağa Kampüsü içerisinde inşaatı devam eden camide yangın çıktı. Yangına müdahale sırasında merdivenden düşen bir itfaiye eri yaralandı

İTÜ Ayazağa yerleşkesinde yapılan camide izolasyon malzemelerinin tutuşması sonucu saat 13.30 sıralarında yangın çıktı.

Yangın olay yerine sevkedilen itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü. Yangına müdahale sırasında merdivenden düşen bir itfaiye eri yaralandı. İtfaiye eri, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Küçük çaplı yangınla ilgili inceleme sürüyor.