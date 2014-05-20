İTÜ’de öğrencilerin talepleri kabul edildi, fakülte işgali sona erdi

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Maden Fakültesi'nde öğrenciler tarafından başta Soma'da yaşanan maden faciası olmak üzere taleplerine dikkat çekmek için başlatılan 'işgal eylemi' üçüncü gününde sona erdi. Taleplerinin hayata geçirilmesi güvencelerini aldıklarını söyleyen öğrenciler, taşeron sisteme karşı mücadelelerine devam edeceklerini ifade ettiler.

İTÜ Ayazağa Kampüsü'nde bulunan fakültenin arka kapısından çıkarak giriş kapısı önüne gelen öğrenciler sık sık, "Bu daha başlangıç mücadeleye devam" şeklinde sloganlar attı. Ölen işçiler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunan grup adına basın açıklamasını Baran Şen ve Gizem Saraçer birlikte okudu. Açıklamada, "Alp Gürkan ve İsmet Kasapoğlu'nun Maden Fakültesi akademi kurulundan çıkarıldığının deklare edilmesi, İşgale katılan hiç kimseye soruşturma açılmaması, Rektörlüğün Soma'da yaşananların kaza değil, iş cinayeti olduğunu açıklaması, İTÜ'de taşeron işçilerin, İTÜ öğrencilerinin, Eğitim-Sen'in, akademik ve idari personelinin temsilcilerinden oluşan taşeron izleme komisyonunun kurulması, İTÜ'de Soma'da yaşanan katliam ile ilgili inceleme komisyonu kurulması ve komisyona bizlerin belirleyeceği, İTÜ mensupları ve araştırmacılarının da dahil olması, İTÜ'nün taleplerle ilgili konuların hepsini netliğe kavuşturan kurumsal bir açıklama yapması taleplerimizle eylemimize başladık. Üç gündür sürdürdüğümüz işgal eylemimizle çağrımızı üniversite ve kamuoyu ile paylaşmış bulunuyoruz. Taleplerimizin hayata geçmesinin güvencesi olarak Maden Fakültesi işgalinde ortaya çıkan mücadele iradesine ve üniversite emekçileriyle birlikte öğrencilerin örgütlü gücüne güveniyoruz. Bugün sona erdirdiğimiz işgal eylemi üniversite sermaye işbirliğine ve taşerona karşı savaş ilanımız için bir başlangıçtır" denildi.

Grup, yapılan basın açıklaması ve konuşmalarının ardından işgale son vererek fakülteden ayrıldı.