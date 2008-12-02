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Yaşam

İTÜ'de öğrenci kavgası

İstanbul Teknik Üniversitesi Maçka yerleşkesi Yabancı Diller Yüksekokulu'nda öğle saatlerinde karşıt görüşlü öğrenciler arasında kavga çıktı.

02 Aralık 2008 02:00

İstanbul Teknik Üniversitesi Maçka yerleşkesi Yabancı Diller Yüksekokulu'nda öğle saatlerinde karşıt görüşlü öğrenciler arasında kavga çıktı.


Dergi dağıtımı nedeniyle çıktığı öne sürülen kavgada 4 öğrenci yaralandı. Yaralılardan 3'ünün bıçaklandığı öğrenildi. Bıçakla yaralanan Çağdaş Ali Dede, Ali Asker ve Ali Duman ile Can Özbaran, çevre hastanelere kaldırılırken göğsünden yaralanan Çağdaş Ali Dede'nin durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

Olaylarla ilgili 13 kişi gözaltına alınırken yerleşkeye çok sayıda polis ekibi sevkedildi.

Polis ekipleri ile gözaltına alınan öğrenciler arasında bir süre arbede yaşandı.


Olayları protesto eden öğrenciler yaptıkları basın açıklamasında, polis ve güvenlik görevlilerinin tutumuna tepki gösterdi.




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