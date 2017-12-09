İTÜ’de “Müzik haramdır” bildirisi dağıtıldı; öğrencilerden cevap geldi: Şeytan bunun neresinde?

İstanbul Teknik Üniversitesi’nde “Müzik haramdır” başlıklı bildiri dağıtan bir grup, aralarında Müslüm Gürses, Ahmet Kaya, İbrahim Tatlıses gibi isimlerin de bulunduğu şarkıcıların kendilerini ve dinleyenleri “dinden çıkardığını” iddia etti. Müziğin ibadetin önüne geçtiği, inananları Allah yolundan alıkoyduğu, yalan, iftira ve zinaya teşvik ettiği gibi iddialar barındıran bildiriye cevap ise İTÜ Konservatuvar öğrencilerinden geldi. İTÜ öğrencileri sosyal medyada yayınladıkları videoda, “Şeytan bunun neresinde” isimli türküyü seslendirdi.

İstanbul Teknik Üniversitesi’nin (İTÜ) Ayazağa Kampüsü girişinde, cuma günü kimliği belirsiz bir grup tarafından dağıtılan bildiride, İbrahim Tatlıses, Müslüm Gürses, Ferhat Göçer, Selami Şahin, Nukhet Duru, Mahsun Kırmızıgül, Mahsun Kırmızıgül, Muazzez Abacı, Erol Evgin, Hakkı Bulut ve Ahmet Kaya, “söyleyeni ve dinleyeni dinden çıkaranlar” olarak nitelendi.

"Müziğin icrası yalan, iftira ve zinaya teşvik eder"

Bildiride, "Müzik neden haramdır” başlığı altında da müzik dinlemenin insanları Allah yolundan alıkoyduğu, din ve dince mukaddes kabul edilen şeyleri alay konusu etiği, dini sorumlulukları ihmal ettirdiği, söz ve icrasında yalan, iftira ve zinaya teşvik ettiği iddiaları da yer aldı.

Öğrenciler, ilk olarak Gazete Karınca'nın gündeme getirdiği bildiriyi protesto ederken, İTÜ Konsevatuvar öğrencileri de dağıtılan bildiriye tepki göstererek ‘İnadına sanat inadına özgürlük’ başlıklı bir duyuru yaptı. Duyuruda, “Bildiriyi dağıtan gerici faşist anlayışı kabul etmiyoruz ve bu anlayışa karşı yaşamımızın her yerinde sanatı var etmeye çalışacağız” dendi ve "Bizler sanat ile yaşamı örgütleyeceğiz” vurgusu yapıldı.

Konservatuvar öğrencileri, sözleri Aşık Dertli’ye ait olan “Şeytan bunun neresinde” türküsünü de seslendirdi.