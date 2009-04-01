T24 LogoT24 Logo
Yaşam

İTÜ'de İngilizce protestosu!

İTÜ eğitim dilinin İngilizceye çevrilmesi kararını protesto eden eski rektörler, öğretim üyeleri ve öğrenciler, 8 Nisan’da gösteri yapacak

01 Nisan 2009 03:00

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) eğitim dilinin İngilizceye çevrilmesi kararını protesto eden eski rektörler, öğretim üyeleri ve öğrenciler, 8 Nisan’da gösteri yapacak

Milliyet'in haberine göre; İTÜ, senato kararıyla eğitim dilini tümüyle İngilizceye çevirmeye hazırlanırken, bu karar tepki çekiyor. Mühendislik eğitiminin İngilizce yapılamayacağını savunan eski rektörler, öğretim üyeleri ve öğrenciler, üniversitede bir protesto gösterisi düzenleyerek, Rektörlük binası önündeki Atatürk heykeli önüne, Atatürk’ün Türkçe yazdığı geometri kitabını bırakacak.

İTÜ Öğrenci Konseyi ile “Arıyorum” adlı İTÜ gazetesi tarafından yapılan açıklamada, “Türkçe bilimin gelişmesine öncü olan ve bu öncülüğü Cumhuriyet döneminde daha da önem kazanan İTÜ, yeni alınan bir kararla eğitim dilini tümüyle İngilizceye geçirmeye hazırlanıyor.

Sembolik ders çağrısı

Dünya üniversitesinin gereği olarak gösterilen ve hiçbir altyapı çalışması yapılmadan, alelacele İTÜ Senatosu’nda 22 evet oyuyla kabul edilen bu karar, Türkçe bilime ve İTÜ’nün misyonuna açıkça zarar verecektir.

Öğrenci Konseyi ve Arıyorum İTÜ gazetesi olarak bu kararı, “Türkiye’ye, Türkçe eğitim için çaba sarf eden bilim adamlarına ve İTÜ mensuplarına saygısızlık olarak görüyor ve reddediyoruz” denildi. Açıklamada ayrıca şu bilgiler yer aldı:
“Bu kararı protesto etmek ve geri çekilmesini talep etmek üzere, 8 Nisan 2009 Çarşamba günü 12.30’da 75. Yıl Öğrenci Sosyal Merkezi’nden Rektörlük binası önündeki Atatürk Anıtı’na yapılacak yürüyüşe ve Anıt önünde sembolik olarak yapılacak ‘Türkçe matematik’ dersine katılmaya, bütün İTÜ mensuplarını davet ediyoruz. Atatürk Anıtı önünde yapılacak dersin kitabı, birçok matematik terimini Türkçeleştirerek bilime kazandıran, Mustafa Kemal Atatürk’ün Geometri kitabıdır.”

ETİKETLER

eğitim

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24