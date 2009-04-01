İTÜ'de İngilizce protestosu!

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) eğitim dilinin İngilizceye çevrilmesi kararını protesto eden eski rektörler, öğretim üyeleri ve öğrenciler, 8 Nisan’da gösteri yapacak



Milliyet'in haberine göre; İTÜ, senato kararıyla eğitim dilini tümüyle İngilizceye çevirmeye hazırlanırken, bu karar tepki çekiyor. Mühendislik eğitiminin İngilizce yapılamayacağını savunan eski rektörler, öğretim üyeleri ve öğrenciler, üniversitede bir protesto gösterisi düzenleyerek, Rektörlük binası önündeki Atatürk heykeli önüne, Atatürk’ün Türkçe yazdığı geometri kitabını bırakacak.



İTÜ Öğrenci Konseyi ile “Arıyorum” adlı İTÜ gazetesi tarafından yapılan açıklamada, “Türkçe bilimin gelişmesine öncü olan ve bu öncülüğü Cumhuriyet döneminde daha da önem kazanan İTÜ, yeni alınan bir kararla eğitim dilini tümüyle İngilizceye geçirmeye hazırlanıyor.



Sembolik ders çağrısı



Dünya üniversitesinin gereği olarak gösterilen ve hiçbir altyapı çalışması yapılmadan, alelacele İTÜ Senatosu’nda 22 evet oyuyla kabul edilen bu karar, Türkçe bilime ve İTÜ’nün misyonuna açıkça zarar verecektir.



Öğrenci Konseyi ve Arıyorum İTÜ gazetesi olarak bu kararı, “Türkiye’ye, Türkçe eğitim için çaba sarf eden bilim adamlarına ve İTÜ mensuplarına saygısızlık olarak görüyor ve reddediyoruz” denildi. Açıklamada ayrıca şu bilgiler yer aldı:

“Bu kararı protesto etmek ve geri çekilmesini talep etmek üzere, 8 Nisan 2009 Çarşamba günü 12.30’da 75. Yıl Öğrenci Sosyal Merkezi’nden Rektörlük binası önündeki Atatürk Anıtı’na yapılacak yürüyüşe ve Anıt önünde sembolik olarak yapılacak ‘Türkçe matematik’ dersine katılmaya, bütün İTÜ mensuplarını davet ediyoruz. Atatürk Anıtı önünde yapılacak dersin kitabı, birçok matematik terimini Türkçeleştirerek bilime kazandıran, Mustafa Kemal Atatürk’ün Geometri kitabıdır.”

