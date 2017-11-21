İTÜ'de ihraç edilen akademisyenler için eylem

Erhan TEKTEN / İSTANBUL, (DHA) EĞİTİM-Sen 6 Nolu Üniversiteler Şubesi tarafından, İstanbul Teknik Üniversitesi\'nden Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile görevlerinden ihraç edilen ve 3 ay süreyle uzaklaştırma kararı verilen akademisyenlere destek eylemi düzenlendi.

İTÜ önüne gelen grup \"Kanun Hükmünde Karaca\'ya Teslim Olmayacağız\" yazılı pankartı açtıktan sonra sık sık slogan attı. Sendika üyesi gruba bazı öğrenciler de destek verdi. Grup adına yapılan basın açıklamasını ihraç edilen akademisyenlerden Eğitim-Sen 6 Nolu Üniversiteler Şubesi Yürütme Kurulu Üyesi Arzu Acar yaptı.

Acar, \"İTÜ yönetimi tarafından 667 sayılı KHK kapsamında 2016 yılının Aralık ayında açılan ve sekiz üyemizin de dahil edildiği bir soruşturma sonucunda İTÜ idari personeli ve aynı zamanda sendikamız şube yürütme kurulu üyeleri Arzu Acar ve Cihan Koca ile bir önceki yürütme kurulu üyemiz ve iş yeri temsilcimiz Ekin Demirkan hakkında kamu görevinden çıkarma, akademisyen üyelerimiz Hüseyin Mercan ve İlke Kızmaz için ise 3 ay süreyle açığa alma kararı verilmiştir. Aynı soruşturmaya dahil edilen üyelerimiz ve Mimarlık Fakültesi temsilcimiz Sel Yoldaş Akar ve üyemiz Şükran Çavdar geçtiğimiz aylarda çıkarılan bir KHK ile ihraç edilmiştir. İnanıyoruz ki OHAL koşullarında da olsa üyelerimiz uğramış olduğu hukuksuzluk en yakın zamanda mahkeme kararı ile tescil edilecek ve görevlerine döneceklerdir\" dedi.

Üniversitenin güvenlik görevlilerinin kamerayla eylem yapan kalabalığın görüntüsünü çekmesi de dikkat çekti.

Grup açıklamanın ardından olaysız şekilde dağıldı.

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