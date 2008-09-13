İTÜ'de Başbakan'ı protestoya gözaltı

İTÜ’nün 2008-2009 Akademik Yıl Açılışı için dün Ayazağa Kampusu’nda tören düzenlendi. Erdoğan’ın katıldığı töreni izlemek isteyen öğrenciler, kapıdan geri çevrilirken izleyiciler içeri alınmadan, sivil polisler salona yerleştirildi. Sivil polisler izleyici gibi koltuklarda otururken, Erdoğan’ın korumaları da yumurta, su atılarak eylem yapılmasına karşı kapalı alanda ellerinde şemsiyelerle görev yaptılar.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından atanması hasebiyle, AKP yanlısı olduğu iddiasıyla uzun süre protesto edilen İTÜ Rektörü Prof. Muhammed Şahin’in konuşması sırasında kampusta toplanan yaklaşık 100 öğrenci Erdoğan’ı protesto etmeye başladı.

TKP ve İTÜ Öğrenci Kolektifi üyesi grup, "İTÜ medrese, rektörlük AKP şubesi değildir", " AKP üniversiteden dışarı ", " Üniversiteler siyasi iktidarın boyunduruğu altına sokulamaz " sloganları attı. Erdoğan’ın, Gülbettin Hikmetyar’ın dizinin dibinde çekilen fotoğraflarını taşıyan grubun etrafını saran çevik kuvvet, 18 öğrenciyi gözaltına aldı.

Üniversiteler özgür düşüncenin evi olmalı

Erdoğan ise konuşmasında üniversitelerin, eleştirel aklın ve özgür düşüncenin evi olması gerektiğini belirtti. Başbakan, "Fikirlerin en özgür ve demokratik bir biçimde ifade edilebildiği saygı gördüğü bir üniversite ortamında hiç kimse rahatsız olamaz, olmaya da hakkı yoktur. En aykırı fikirler dahi serbestçe yer bulabilmeli. Yeter ki, hakaret içermesin" dedi.

Atatürk üzerinden geçinen tüccarları çok gördük

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi tarafından inşaatı tamamlanan biri Ağrı Patnos’ta 5 okul için Ayazağa Lisesi’nde ortak tören düzenlendi. Törende konuşan Başbakan Tayyip Erdoğan, "Ülkemizde çok Atatürkçüler gördük biz. Ama gördük ki bunların Atatürkçülükle filan alakası yok. Bunlar Atatürk üzerinden geçinen tüccarlar. Bunları gördük. Zira Atatürk hedef veriyor: Muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkmak. Muasır medeniyetler seviyesinin üstüne herhalde yan gelip yatarak çıkılmaz" dedi.

Bilişim sınıflarının daha da artırılacağını söyleyen Erdoğan, "Çünkü benim ülkemin çocukları, Ahmet’i, Mehmet’i, Ayşe’si, Fatma’sı Hans’tan, George’dan geri olamaz. Bunu hak edecek" diye konuştu.

Hayırseverlerden bahseden Erdoğan, dilenci denilerek eleştirildiğini ifade ederek, "Ülkeme okul yapmak için hayırsever kapısı çalmak dilencilikse evet ben dilenciyim. Bu kervan böyle yürüyecek. Onlar da köşelerinden yazacaklar. Biz bunları dayanışma içerisinde yapacağız" dedi.