İTÜ ve yerli firmalar ilk yerli üretim insansız hava aracını yaptı

İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Uzay Mühendisliği Bölüm Başkanı ve ROTAM Proje Yürütücü Yardımcısı Prof. Dr. Alim Rüstem Aslan, Devlet Planlama Teşkilatı ile ortaklaşa 2002'den beri sürdürülen Türkiye'nin ilk sivil helikopteri 'ARIKOPTER' projesinden bu yana rotorlu sistemler konusunda çalıştıklarını kaydetti.

Milliyet gazetesinde yer alan habere göre, insansız hava aracı projesine 4 yıl önce İTÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammed Şahin'in yönlendirmesiyle başladıklarını aktaran Aslan, "Birinci prototipi 2 yıl test ettik. Daha iyisini yapmak üzere ilgili sanayi kuruluşları ile birlikte harekete geçtik. İkinci prototipi bazı malzemeleri geç temin ettiğimizden dolayı 9 ayda bitirebilirdik" dedi.

Uzaktan kumanda ve oto-pilotla çalışabilecek helikopter, 200 kilometre mesafe kat edebilecek.

ARIKOPTER'in en önemli özelliği ise 2 saat havada sabit kalabilmesi.

Diğer insansız hava araçları kalkmak ve inmek için özel bir piste ihtiyaç duyuyor.

İTÜ'nün yaptığı helikopterin böyle bir zorunluluğu da yok.

'Türkiye motor üretecek'

Projeyi, test uçuşlarının ardından ilgililere teslim edeceklerini ifade eden Aslan, "Bir sonraki daha da iyi olacak. Dünyada, bu alanda üretim yapan çok sayıda ülke yok. Şu an motor yapamıyoruz ama Türkiye'de motor tasarım ve üretim projeleri de başladı. 5 yıla kadar Türkiye kendi turbo jet motorunu üretecek. İTÜ'de bu projenin partneri" diye konuştu. Rektör Prof. Dr. Muhammed Şahin de 4 yıldır ürün odaklı Ar-Ge faaliyetleri yürüttüklerini belirterek, "Yakında havalanacak olan insansız helikopterimiz bu projelerimizden bir tanesi" dedi.