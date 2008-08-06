İTÜ ve Gazi'den tepki istifaları

İTÜ'de 2'si profesör 12 öğretim üyesi görevlerinden istifa ederken Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayşe Dursun, dekan yardımcısı ve hastane yönetimi de görevinden istifa etti.

İstanbul Teknik Üniversitesi'den 12 öğretim görevlisi Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün rektör olarak Muhammed Şahin'i atamasının ardından tepki olarak istifa etti. Muhammed Şahin üniversitede yapılan oylamada 209 oy alarak ikinci sırada yer almıştı. Ancak YÖK, Gül'e gönderdiği listede Şahin'i en çok oy alan Hüseyin Faruk Karadoğan'ın önüne koymuştu. Öğretim görevlileri gazetelere verdikleri ilan ile YÖK'ün listesini dikkate almaması için Cumhurbaşkanına çağrıda bulunmuştu.

İTÜ Ayazağa Yerleşkesi'ndeki Atatürk Meydanı'nda bir araya gelen eski rektör Prof. Dr. Faruk Karadoğan ile bazı senato ve öğretim üyeleri, rektörlüğe yapılan atamayı protesto ettiler.

Prof. Dr. Karadoğan, burada yaptığı açıklamada, böyle bir devir teslimin İTÜ'de ilk defa yaşandığını belirterek, bu durumun İTÜ'nün edindiği birikimle bağdaşmadığını söyledi.

İTÜ'nün bu karardan iyi ders alması gerektiğini ifade eden ve bu kararı verenlerin İTÜ'yü tanımadıklarını savunan Karadoğan, “İTÜ, Türkiye'ye çok şey kazandırmış. Tarihimizin 335 yıllık kutsal sayılacak bir kuruluşudur” dedi.

Karadoğan, gerçek İTÜ'lünün söylemiyle, eylemiyle demokrat ve sözünün eri olduğunu belirterek, demokrat olabilmek için ön koşulun “laik olmak” olduğunu, gerçek İTÜ'lülerin ise laik olduğunu vurguladı.

İTÜ'lülerin, bilimin yönetiminde demokrasi olabileceğini gördüklerini ve bunu vurgulayarak yaşadıklarını ifade eden Karadoğan, son 20 rektörü belirleme sürecinin demokratik esaslara dayalı olarak gerçekleştiğini kaydetti.

Prof. Dr. Faruk Karadoğan, İTÜ yönetim kurulu ve senatosunun farklı görüşlerin bir araya geldiği, farklılıkların akılla birleştiği bir kurum olduğunu, bunun da İTÜ'nün demokrasi düzeyini gösterdiğini dile getirdi.

Karadoğan, rektör atamasının açıklanmasının ardından bazı senato ve öğretim üyelerinin sözlü olarak istifa ettiklerini kendisine ilettiklerini bildirdi.

Prof. Dr. Faruk Karadoğan, istifa edeceklerini belirten öğretim üyeleriyle ilgili bir soru üzerine, “Bunlar bireysel kararlardır. Saygı ile karşılıyorum, önem veriyorum” dedi.

Bu arada, Maden Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mahir Vardar, görevinden istifa ettiğine ilişkin dilekçeyi, basın açıklamasının ardından Faruk Karadoğan'a verdi.

Sözlü olarak istifalarını ileten senato ve öğretim üyelerinin isimleri şöyle:

“Rektör yardımcıları Prof. Dr. Erkin Nasuf, Prof. Dr. Fuat Anday ve Prof. Dr. Haluk Karadoğan, Sosyal Bilimler Enstitü Müdürü Prof. Dr. Ümit Şenesen, Prof. Dr. Özgür Turhan, Prof. Dr. Remzi Akkök, Prof. Dr. Mehmet Ali Taşdemir, Prof. Dr. Haluk Eyidoğan, Doç. Dr. Rahmi Nurhan Çelik, Prof. Dr. Melek Tüter, Fen Bilimleri Enstitü Müdürü Prof. Dr. Sumru Pala.”



GAZİ'DE TEPKİ İSTİFALARI



Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi dekanı, dekan yardımcıları, başhekim ve hastane müdürü istifa etti.

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayşe Dursun, dekan yardımcıları Prof. Dr. S. Sabri Uslu, Doç. Dr. Sinan Sözen ile Başhekim Prof. Dr. Mustafa Şare ile Hastane Müdürü Prof. Dr. Ali Kıyaz Koç istifalarını sundu.

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi dekanlığına vekaleten Pediatrik Endokrinoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Peyami Cinaz getirildi.





