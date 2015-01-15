İTÜ Sözlük'ün sahibine gözaltı

İTÜ Sözlük'ün sahibi Çağatay Gürtürk, Hz. Muhammed başlığındaki yorumlardan ötürü gözaltına alındı.

Yurtdışından Türkiye'ye döndüğü gece havalimanında polisler tarafından gözaltına alınan Gürtürk, "Halkın dini değerlerini alenen aşağılama" suçlamasıyla sorgulandı.

Gürtürk, ifadesinin ardından serbest bırakılırken, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı.

"Sevgili arkadaşlar dün gece Türkiye'ye giriş yaparken sözlükte yer alan Hz. Muhammed başlığındaki bazı girişler sebebiyle halkın dini değerlerini alenen aşağılama suçlamasıyla göz altına alınarak hakim karşısına çıkarıldım. Şu an serbest olmakla beraber bu gelişmeyi sizlerle paylaşmayı uygun görüyorum."