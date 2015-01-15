T24 LogoT24 Logo
Gündem

İTÜ Sözlük'ün sahibine gözaltı

İTÜ Sözlük'ün sahibi Çağatay Gürtürk, "Halkın dini değerlerini alenen aşağılama" suçlamasıyla sorgulandı

15 Ocak 2015 17:17

İTÜ Sözlük'ün sahibi Çağatay Gürtürk, Hz. Muhammed başlığındaki yorumlardan ötürü gözaltına alındı. 

Yurtdışından Türkiye'ye döndüğü gece havalimanında polisler tarafından gözaltına alınan Gürtürk, "Halkın dini değerlerini alenen aşağılama" suçlamasıyla sorgulandı.

Gürtürk, ifadesinin ardından serbest bırakılırken, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı.

"Sevgili arkadaşlar dün gece Türkiye'ye giriş yaparken sözlükte yer alan Hz. Muhammed başlığındaki bazı girişler sebebiyle halkın dini değerlerini alenen aşağılama suçlamasıyla göz altına alınarak hakim karşısına çıkarıldım. Şu an serbest olmakla beraber bu gelişmeyi sizlerle paylaşmayı uygun görüyorum."

ETİKETLER

itü sözlükçağatay gürtürkgözaltıifade özgürlüğüpolis

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

28 oyunculu Laz Kit filmini sadece 27 kişi izledi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24