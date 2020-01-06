İTÜ öğrencilerinden boykot sürecinde darp edilen ve soruşturma açılan öğrenciler için eylem

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) öğrencileri, okul kantini ve işletmelere karşı boykot sürecinde özel güvenlik tarafından darp edilen bir öğrencinin okuldan uzaklaştırılmasını ve 4 öğrenciye soruşturma açılmasını saat 11.30'da yapacakları eylemle protesto edecek. Okulun metro çıkışında düzenlenecek eylemle özel güvenlik şiddetine de tepki gösterilecek.

İTÜ'de boykotun üstlenicisi olan Kulüpler Birliğinin görüştükleri bazı işletmeleri boykot listesinden çıkarması, öğrencilerin tepkisini çekmişti. İTÜ Ayazağa Kampüsünde, merkezi derslik binasında bir araya gelen İTÜ Dayanışması üyesi öğrenciler, bedava çay dağıtımı yapmak istemişti.

Evrensel'in haberine göre Okulun özel güvenlikleri ise çay kazanını kaldırmaya çalışmış ve zor kullanarak kazan içindeki suyu dökmüştü. Daha sonra bir öğrencinin kimliğini almak isteyen özel güvenlikler, çıkan tartışmada öğrencileri darp etmişlerdi. Kulüpler Birliği, öğrencilere saldıran özel güvenliğin tepkiler üzerine açığa alındığı açıklamış ancak Rektörlük tarafından bu konuda bir açıklama yapılmamıştı.

Mezun öğrencilerden tepkiler

Sonraki günlerde de mezun olan bir öğrencinin kampüse girerken güvenlikler tarafından alıkonulup darp edilmesi ve olayın sosyal medyaya yansıması, İTÜ öğrencilerinin Rektörlük ve özel güvenliklere tepkisini artırmıştı.

Darp edilen öğrenciler okuldan uzaklaştırıldı

Bugün ise çay dağıtımı sırasında özel güvenlik tarafından darp edilen bir öğrenci, sınava geldiği sırada okuldan uzaklaştırma aldığını öğrendi. Yine çağ dağıtımına katılan 4 öğrenciye de okulun soruşturma açtığı ortaya çıktı. İTÜ öğrencileri, tüm bu yaşananlara tepki göstermek için düzenleyeceklere eyleme katılım çağrısı yaptı.