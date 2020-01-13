İTÜ öğrencileri: Soruşturmalar geri çekilsin, kâr gütmeyen kantin açılsın

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) öğrencileri, üniversitenin ana kapısı önünde yaptıkları açıklamayla kantin fiyatlarını boykot ettikleri gerekçesiyle haklarında soruşturma açılan arkadaşlarına destek vererek, soruşturmaların geri çekilmesini istedi. Açıklamaya akademisyenler, avukatlar ve CHP milletvekilleri de katıldı.

Basın açıklamasını okuyan İTÜ öğrencisi Yusuf Barış Metin, İTÜ'de özel işletmelere karşı başlattıkları boykotun üniversite yönetiminin tüm engelleme girişimlerine rağmen büyüyerek devam ettiğini söyledi. Boykot nedeniyle önce 4 arkadaşlarına soruşturma açılarak soruşturma süresince okula giremeyeceklerinin söylendiğini, final döneminde alınan bu kararın açık bir art niyet örneği olduğunu ifade eden Metin "Bu soruşturmalara 2 gün sonra mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verdi. Şimdi ise 11 arkadaşımıza, özel güvenlik terörüne karşı yaptığımız eylemden dolayı soruşturma açıldı. Kamera görüntüleri de mevcut olan protestoda öğrencilerin yanlış yaptığı hiçbir şey yoktur. Bir suçlu arıyorsanız, yanı başınızda öğrencileri, mezunları darp eden, tehdit eden, küfür eden özel güvenlik amirlerine bakınız. Diğer soruşturmalarda olduğu gibi bunda da mahkemeler aynı yürütmeyi durdurma kararını verecektir" dedi.

"Kâr amacı gütmeyen öğrenci kantinin açılsın"

Evrensel'in haberine göre İTÜ Dayanışması olarak bu boykotu karşısına alan ve 15 öğrenciye soruşturma açan İTÜ yönetiminin, aslında karşısına tüm öğrencileri aldığının farkına varmasını isteyen Metin, "İTÜ Yönetimi, özel işletmeleri koruyacağına öğrencisine sahip çıkmalıdır. 15 arkadaşımıza açılan hukuksuz soruşturmalar derhal geri çekilsin. Boykot masası tanınsın ve kâr amacı gütmeyen üniversite kantini ikinci dönem derhal açılsın” diye konuştu.

Avukat Özgür Urfa: Soruşturmalar keyfi

Öğrencilerin Avukatı Özgür Urfa da disiplin soruşturmasının son derece keyfi olduğunu ve öğrenciler hakkında verilen tedbir kararının mahkemece hukuksuz görüldüğünü ve yürütmesinin durdurulduğuna dikkat çekerek "Suçlamalar arasında öğrencilerin disiplin maddesinin hangi maddesini ihlal ettiği dahil yazılamamıştır. Görüntüler inceletilmemiş, soruşturma evrakları öğrencilere verilmemiş ancak 7 gün içinde savunmaları verilmemesi istenmiştir. Öğrenciler hakkında verilen tedbir kararı geri alınmalı ve öğrencilerin talepleri kabul edilmeli” ifadelerini kullandı.

CHP'li Ali Şeker: İTÜ vakfı ucuz yemek sunmalı

CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker ise öğrencilerin haklı taleplerinin yanında olduklarının altını çizerek "İTÜ Vakfının asıl görevi, burada, vakıf yurdunda kalan çocuklara ucuz, erişilebilir yemek ve kahvaltı hizmeti sunmaktır. Ama bankaların kaynakları yandaşı kurtarmak için, talimatla yandaş bir şirketi kurtarmak için kullanmışlardır" dedi.