İTÜ, Koronavirüs vakalarının artması nedeniyle yüz yüze eğitimde devam zorunluluğunu kaldırdı

İstanbul Teknik Üniversitesi, Koronavirüs vakalarının artması nedeniyle 2021-2022 Güz Yarıyılı sonuna kadar, yüz yüze yüze eğitimde devam zorunluluğunun kaldırıldığını açıkladı. Vize ve final sınavlarının yüz yüze yapılacağı duyuruldu.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu, Koronavirüse karşı alınan yeni önlemleri sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

Son bir haftalık dönemde İTÜ yerleşkesindeki yurtlarda kalan ve derslere devam eden öğrencilerde pozitif vakaların sayılarının hızla arttığını söyleyen Rektör Koyuncu, 2021-2022 Güz Yarıyılı sonuna kadar, yüz yüze yürütülen derslerin tamamının hibrit yöntemle yürütülmesine karar verildiğini açıkladı.

Buna göre, öğretim elemanları dersi sınıfta anlatacak ve sınıfa gelebilen öğrenciler dersi yüz yüze dinleyecek; sınıfa gelemeyen öğrenciler ise dersi eşzamanlı olarak Zoom yayınından uzaktan takip edebilecek.

Koyuncu, dersliklerde yoğunluğa izin verilmeyeceğini belirterek bina içerisinde maske kullanımı konusunda uyarıların sıklaştırılacağını belirtti.