İTÜ, Kıbrıs'ta

KKTC Başbakanı Ferdi Sabit Soyer, üniversitelerin altyapı ve eğitim kalitesini artıracak "müthiş" gelişmeler olduğunu ifade ederek, KKTC'nin üniversiteler adası olma hedefinde önemli mesafeler katettiklerini söyledi.



Başbakan Soyer, yaptığı açıklamada, KKTC'deki üniversitelerin önemli bir gelişme içinde olduğunu, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin de (ODTÜ) KKTC'de kampüs açmasının, niteliksel olarak bütün üniversitelerin çıtasını yükseltmesini sağladığını kaydetti. Soyer, İstanbul Teknik Üniversitesi'nin de (İTÜ) KKTC'de kampüs açacağını ve üniversiteler adası olması hedefinde önemli mesafe alınacağını belirtti. KKTC'deki üniversitelerin altyapı ve eğitim kalitesini yükseltecek "müthiş" gelişmeler olduğunu, bütün bunların, Türkiye'de KKTC üniversitelerinin değerlendirilmesi olgusunu geliştirdiğini söyleyen Soyer, KKTC'nin, bir öğrencinin öğrenim göreceği güvenli ve rahat bir ortama sahip olduğunu vurguladı.



Üniversitelerle ilgili yeni bir tanıtım kampanyası başlatacaklarını açıklayan Soyer, Almanya, İngiltere ve Avrupa'nın diğer ülkelerindeki Türk gençlerini, KKTC üniversitelerine davet edeceklerini kaydetti. Soyer, özellikle Almanya'daki Türk gençliğini adaya çekmek istediklerini söyledi.



Soyer, üçüncü ülkelerden gelecek öğrencilerle KKTC'de üniversite eğitiminin çok daha renkli olacağını anlatarak, bu sayede Kıbrıs Türkünün siyasal eşitlik mücadelesinin evrensel boyutlara taşınmasının sağlanacağını kaydetti.



Üniversitelerin gelişmesinin hızlı şekilde olduğunu belirten Başbakan Soyer, kendi başkanlığında, gelecek günlerde, üniversite rektörlerinin de katılımıyla İstanbul'da bir tanıtım toplantısı düzenleyeceklerini ve üniversitelerle ilgili bilgi vereceklerini açıkladı.



Başbakan Soyer, öğrencilerin barınma sorunuyla ilgili olarak, üniversitelerde yeni yurtlar yapıldığına işaret ederek, ailelerin, kiraya çıkmak isteyen öğrencilere yardımcı olması gerektiğini, üniversitelerle diyalog içinde bu konuda kendilerinin de üzerine düşeni yaptığını belirtti.

