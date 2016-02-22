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Çevre

İTÜ kampüsündeki yeşil alan için öğrencilerden eylem

Öğrenciler, okul yönetiminden alana ünlü bir markanın kafeterya yapılacağını öğrendiklerini söyledi

22 Şubat 2016 14:58

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Maçka Kampüsü’nde Öğrenci Kolektifleri üyesi bir grup öğrenci, kampüsteki yeşil alana getirilen iş makinelerinin çalışmalarını, yeşil alanın tahrip edileceği iddiasıyla engelledi. Öğrenciler, iş makinelerinin alana 'çevre düzenlemesi' yapmak için geldiklerinin kendilerine belirtildiği ancak kafetarya yapılacağını öğrendiklerini söyleyerek, “Burası Maçka’nın tek yeşil alanı. Biz yeşil alanların talanına karşıyız” dedi.

Cumhuriyet’te yer alan habere göre; üniversite bahçesinde nöbet tutmaya başlayan öğrencilerden Uğur Cucu, Cuma günü iş makinelerinin okul bahçesine girdiğini ve kendilerine çevre düzenlemesi yapıldığının söylendiğini belirtti. Ancak okul yönetiminden bahçeye ünlü bir markanın kafeterya açacağını öğrendiklerini belirten Cucu, “Buradaki süreç Çarşamba günü başladı. Önce tahta plakaları koydular. Cuma günü iş makineleri burayı yıkmaya başladılar. Biz 10 hoca ve 20 öğrenciyle, çalışmaları engelledik” dedi.

 

“Kafeterya yapmak istiyorlar”

 

Yapılan işin hukuksuz olduğunu iddia eden Cucu, “Bu sabah yine gelip kazdıkları molozları taşıdılar. Burada yapılan işlemin 'çevre düzenlemesi' olduğunu söylemişler. Ancak kafeterya yapacaklar buraya. Bu okulda 4 tane kantin var. Okul öğrencisine zaten yetiyor. Yeni açacakları kafeterya öğrenciye zaten hitap etmiyor. Okul yönetimi bu işten para kazanmak istiyor. Bizim derdimiz kamusal alan. Biz yeşil alanların talanına karşıyız. Burası Maçka’nın tek yeşil alanı” dedi.

İş makinelerinin okula girmesini engellediklerini söyleyen Cucu, “Güvenlik görevlileri coplarını kuşanıp bize saldırdı. Yanlarında sivil polisler de vardı. Arbede sırasında iki parmağım yaralandı. Biz burada kafeterya istemiyoruz. Yeşil alanlarımızın talan edilmesini istemiyoruz. Bizi cahillikle, provokasyon yapmakla suçluyorlar. Biz ne cahiliz ne provokasyon yapıyoruz. Biz üniversiteliyiz. Doğamıza sahip çıkmaya çalışıyoruz. Burada beklemeye devam edeceğiz” dedi. 

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