İTÜ, Haydarpaşa Garı için çalışma başlattı

T24 - Haydarpaşa Gar Binası ve yakın çevresinin korunması, kültürel ve tarihsel değerinin yaşatılması ve kent hayatına daha etkin katılımının sağlanması amacıyla TCDD'nin talebiyle İTÜ Rektörlüğü tarafından görevlendirilen Danışma Kurulu ilk toplantısını gerçekleştirdi.

İTÜ'den yapılan açıklamaya göre, üniversitenin ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya TCDD 1. Bölge Müdürü Hasan Gedikli, Ulaştırma Bakanlığı Müşaviri Adnan Ekinci, İTÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammed Şahin, Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Atilla Dikbaş ile Danışma Kurulu üyeleri katıldı.

Toplantıda Danışma Kurulu üyesi Prof. Dr. Afife Batur da "Dünden Bugüne Haydarpaşa ve Yol Haritamız" başlıklı bir seminer verdi.



TCDD, yangından 18 gün önce İTÜ'ye başvurdu

Açıklamaya göre, TCDD tarafından İTÜ'ye ilk başvuru yazışması 10 Kasım 2010'da yapıldı. Bu yazıdaki talebin amacı, Haydarpaşa Gar Binası'nın, kullanılmadığı için birçok yapı problemi olan Çatı Katı başta olmak üzere Giriş ve Bekleme Holleri gibi gar yolcusuna hitap eden yakın çevresine yönelik iyileştirme çalışmalarının üniversite işbirliğiyle başlatılması ve gar binasının, istasyon hizmetini daha iyi verebilmesini sağlamak üzere konfor ortamının artırılmasına yönelik.

Haydarpaşa Garı çatısında 28 Kasım 2010 tarihinde meydana gelen yangın, gar binasının Restorasyon sürecini ve İTÜ ile işbirliğini hızlandırdı ve çalışmanın kapsamı genişletilerek, çok önemli bir proje çalışması başlatıldı.





Hasar tespit analizi 3 hafta içinde sonuçlanacak

İTÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammed Şahin, "Özellikle giriş holünün ve yakın çevresinin konforunun arttırılması için çalışma başlattık. Yangın sonrası yapılacak çalışmalar için görüş ve önerilerde bulunduk. Yapısal yangın güvenliği için aktif ve pasif önlemler belirleyerek, teknik danışma hizmetine başladık. Helikopterle çatının fotoğrafları çekildi. Hasar tespit analizi 3 hafta içinde sonuçlanacak" dedi.