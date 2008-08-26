İTÜ 'Güneş Arabası' yarışa hazır

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Güneş Arabası Proje Sorumlusu Burak Aliefendioğlu, 2009 ve sonraki yıllarda yarışmak üzere 4. nesil araçların çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti. İTÜ Elektrik Elektronik Fakültesi Elektrik Mühendisliği bölümü öğrencisi Burak Aliefendioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de TÜBİTAK tarafından ilk kez 2005 yılında düzenlenen Formula G yarışları için bir öğrenci projesi olarak kurulan İTÜ Güneş Arabası ekibinin, ürettikleri ARİBA I, ARİBA II ve İTÜ-RA adlı araçlar ile 2006 ve 2007 yıllarında İzmir, İstanbul ve Ankara'da düzenlenen yarışlara katıldıklarını anlattı.



Aliefendioğlu, şunları söyledi:

"İzmir ve İstanbul'da olmak üzere 2006 yılında iki yarış düzenlendi ve biz ikisinde de şampiyonluğu elde ettik. Bunun yanında birinde üçüncülük, birinde ikincilik kazandık. İzmir yarışında birinci ve üçüncü, İstanbul yarışında birinci ve ikinci olduk. Aynı zamanda, TÜBİTAK tarafından verilen Özgün Tasarım Ödülü'nü kazandık. Yarı final kupalarıyla birlikte o sene verilen 13 kupanın 9'unu biz kazandık. Ciddi bir başarı oldu bizim için. Sonra 3. nesil arabacılar olarak İTÜ-RA adlı 3. aracımızı ürettik. Ankara'da düzenlenen Formula G 2007 yarışlarına katıldık. Birincilik ve ikincilik kazandık. Geleneği bozmayarak Özgün Tasarım Ödülü'nü de elde ettik. Aynı yıl bir de Ankara Otomobil Sporları Kulübü (ANOK) Kupası yarışını kazandık."



Aliefendioğlu, Özgün Tasarım Ödülü'nün de yarıştaki en ciddi ödüllerden biri olduğunu vurgulayarak, "Sonuçta yarışlarda aksilikler yaşanabiliyor, belki iyi bir araba kazanamayabiliyor, yarış dışı kalabiliyor ama Özgün Tasarım Ödülü bir raporlama sonucu, en iyi çalışmayı yapan okula veriliyor" diye konuştu. Formula G 2008 yarışlarının 26-31 Ağustosta İzmir'de yapıldığını belirten Aliefendioğlu, bu yarışa ARİBA II VE İTÜ-RA araçlarıyla katılacaklarını söyledi.



Güneş arabaları



Güneş arabalarının Elektrik, Kontrol, Makine ve Uçak mühendisliği öğrencilerinden oluşan bir ekip tarafından tasarlanıp bilgisayar ortamında aerodinamik testleri yapıldıktan sonra Yonca-Onuk Tersanesi'nde karbon fiberden üretildiğini anlatan Aliefendioğlu, daha sonra motoru, elektrik-elektronik ve mekanik aksamının yerleştirildiğini bildirdi.



Aliefendioğlu, araçların, üzerindeki güneş pilleriyle güneşten aldığı elektrik enerjisini akülere yollayarak depoladığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Akülerden aldığımız enerjiyi çeşitli güç elektroniği düzeneklerinden geçirerek doğrudan motorumuza veriyoruz ve aracımızı hareket ettiriyoruz. Kullandığımız güneş gözeleri yüzde 21 verimli. Şu ana kadar yarışan arabalar içinde en kaliteli güneş gözeleri bize ait. Üretilemeyecek yüksek teknoloji ürünler olan akü ve güneş gözesi hariç, motorumuz, motor sürücümüz ve her türlü elektrik tasarımını kendimiz yapıyoruz.



Güneş gözelerini ve aküleri yurt dışından getirtiyoruz. Çünkü Türkiye'de bunların üretimi yok, Türkiye'de satılanlar da çok düşük verimli ürünler, yarış için uygun değil. O konuda sıkıntı yaşıyoruz. Akü ve güneş gözelerine ciddi miktarda para yatırmak zorunda kalıyoruz her sene. Mekanik aksamında ise yurt dışından getirilen tek parça, araçların üzerine kaplanan karbon fiber. Dünyada sadece Hollanda'da üretiliyor. Araçlarımız ortalama 80 bin YTL'ye mal oluyor."Araçlarıyla girdikleri yarışların bir enerji yarışı olduğuna işaret eden Aliefendioğlu, şöyle devam etti:

"Kesinlikle 'hızlı giden kazanır' diye bir şey yok. İyi hesap yapan kazanıyor. Biz de minimum enerji kaybını amaçlayarak tasarım yapıyoruz. Mesela araçlarımız 4 değil 3 tekerlekli. Bir tekerleğin sürtünme kaybından kurtarıyoruz aracımızı. Arabanın şekli de uzun analizler sonucu ortaya çıkıyor. Çünkü rüzgarda alacağınız fazladan bir sürüklenme, sizi yarışta geriye düşürebilir. Uzun bir tasarım sürecinden sonra üretime geçiyoruz."



4. nesil araç üretiliyor



Burak Aliefendioğlu, daha verimli yeni bir araç üzerinde çalıştıklarını da belirterek, "Şu anda 4. nesil aracımızın çalışmalarını yapıyoruz. Bu araç bu yıl değil 2009 ve sonrası yıllarda yarışmak üzere tasarlanıyor. Esas hedefimiz 2009 yılında Avustralya'da düzenlenecek World Solar Challenge 2009'a katılmak" dedi.



Yurt dışında bu kategorideki araçların saatte 140 kilometre hızla ABD'yi baştan başa geçebildiklerini dile getiren Aliefendioğlu, "Yapacağımız araba eski arabalarımızdan çok daha üstün, dünyadaki benzerleriyle boy ölçüşebilecek özelliklere sahip bir araba olacak. Amacımız, dünyadaki rakiplerimizle rahatça baş ederek Avustralya'da gelecek yıl Ekim veya Kasım ayında yapılacak dünya yarışında iyi bir derece elde edebilmek" diye konuştu.



Aliefendioğlu, Elektrik-Elektronik Fakültesi Elektrik Mühendisliği Bölümünden Prof. Dr. Nejat Tuncay ve Yrd. Doç. Dr. Özgür Üstün ve Dr. Murat Yılmaz'ın projeye danışmanlık yaptığını, elektrik motoru ve motor sürücüsünü tasarladıklarını ifade ederek, "Bu araçla saatte 195 kilometre hıza ulaşabiliriz ama akü kapasitemizden dolayı bu hızı kısa bir süre yapabiliriz. Akü kapasitemizi artırırsak aynı hızla uzun süre rahatça yol alabiliriz" dedi.



Araçlarının ilginç yanlarından da bahseden Aliefendioğlu, "Aracımız tamamen elektrikli bir araba olduğu için sıfır emisyonla çalışıyor. Benzinli bir araba gibi havayı kirletmiyor. Bir yanma olmadığı, tamamen elektrik motoruna dayandığı için sıfır gürültüye sahip" diye konuştu.

Yurt dışındaki yarışlara hazırlanmak için çok daha büyük bir bütçeye ihtiyaç duyduklarını kaydeden Aliefendioğlu, yeni nesil araç için 350 bin YTL gerektiğini hesapladıklarını, bu miktara daha önceki yarışlarda elde ettikleri ödüller ve sponsorlarla ulaşmaya çalıştıklarını sözlerine ekledi.