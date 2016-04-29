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Kültür-Sanat

İTÜ Edebiyat Günleri 11-12 Mayıs’ta

Edebiyat günleri bu sene 'barış' temasıyla düzenlenecek

29 Nisan 2016 19:42

11-12 Mayıs günlerinde İTÜ Ayazağa Kampüsü Kültür ve Sanat Birliği Binası’nda üçüncüsü gerçekleşecek olan İTÜ Edebiyat Günleri bu sene “barış” teması ile düzenleniyor.

Etkinlik programı şöyle:

11 Mayıs 2016

12.30-14.00: Sinem Sal: “Kadının Özgürleşme Süreci ve Edebiyat”

14.15-16.15: Ümit Alan ve Ertuğrul Mavioğlu: “Siyasi Tarih ve Edebiyat”

16.30-18.00: Nihan Kaya: “Aykırı Kalırken Uzlaşmak: Sanat ve Edebiyat”

18.30-20.00: Murat Meriç: “Şarkılı Filmli Memleket Tarihi”

 

12 Mayıs 2016
 

11.00-12.30: Fanzin Dergi Buluşması

12.30-14.00: Meltem Arıkan: “Edebiyatın Küçük Prensleri”

14.00-16.00: Eren Aysan ve Işık Öğütçü: “Bereketli Topraklar Üzerinde Toplumcu Gerçekçi Edebiyat: Behçet Aysan ve Orhan Kemal”

16.15-17.30: Sevin Okyay: “Çeviri ve Edebiyat”

18.00-20.00: Bavul Dergi: Ayşen Aksakal, Barış İnce, Cengiz Bozkurt ve İsmail Saymaz söyleşisi

 

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