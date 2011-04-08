-İTÜ DÜNYANIN EN İYİLERİ ARASINDA İSTANBUL (A.A) - 08.04.2011 - İstanbul Teknik Üniversitesi'nin (İTÜ), merkezi İngiltere'de bulunan dünyanın saygın sıralama kuruluşlarından biri olarak gösterilen QS'nin ''World University Rankings (Dünya Üniversiteleri Sıralaması)'' yaptığı değerlendirmeye göre, dünyanın en iyi üniversiteleri arasında yer aldığı bildirildi. İTÜ'den yapılan yazılı açıklamada, QS'nin, 2011 yılı dünya üniversitesi sıralama sonuçlarını açıkladığı belirtildi. Üniversitelerde bulunan bölümleri kategorilerine ayırarak dünyanın en iyi 200 üniversitesini sıralayan QS'nin, küresel akademik ve idare toplumundan aldığı verileri değerlendirdiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi: ''2011 yılı sıralaması için dünya genelinde 7 bin 252 profesör, bin 467 bölüm başkanı, 306 rektör, 399 rektör yardımcısı ve bin 102 akademisyenle 556 idari kadroya gönderilen anket formalarının sonuçlarına göre sıralama yapıldı. Sıralamada, araştırma, eğitim-öğretim, uluslararası görünüm ve iş alanı yaratma kriterleri göz önüne alındı. Üniversitelerin uluslararası görünürlüğü, çalışanların değerlendirilmesi, yabancı öğretim üyesi ve yabancı öğrenci sayısı, öğretim üyesinin öğrenciye oranı, bilimsel atıf sayısının öğretim üyesine oranı değerlendirildi. Bunun sonucuna göre de üniversitelerde bulunan bölümlere göre farklı kategoriler belirleyen QS, dünyanın en iyi 200 üniversitesini sıraladı. Bu sıralamaya göre mühendislik ağırlıklı eğitim veren İTÜ, inşaat ve yapı mühendisliği ile kimya mühendisliği alanlarında dünyanın en iyi 150 üniversitesi, makine, uçak uzay ve imalat mühendisliği ile elektrik mühendisliği alanlarında da dünyanın en iyi 200 üniversitesi arasında yer aldı.'' Açıklamada, konuya ilişkin değerlendirmesine yer verilen İTÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammed Şahin, İTÜ'nün uluslararası görünümü, öğretim üyesinin öğrenciye oranı ve akademisyen başına düşen bilimsel atıf sayısında dünyanın en iyi üniversiteleri arasında yer almasının gurur verici olduğunu bildirerek, dünyanın en iyi 100 üniversitesi arasında yer alabilmeyi hedeflediklerini kaydetti.