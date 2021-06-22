İTÜ'den Marmara Denizi’ni tehdit eden müsilaj için 10 maddelik çözüm önerisi

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) akademisyenleri, Marmara Denizi’ni tehdit eden müsilaj (Deniz salyası) sorununa ilişkin teknik bir değerlendirme raporu hazırladı. Raporda, 10 maddelik öneri paketine de yer verilirken, Marmara'ya verilen atık su miktarının azaltılması gerektiği, bunun sanayi bölgelerinin denetiminin öncelikli hale getirilmesi ve ileri biyolojik atık su arıtma tesislerinin işletiminin yaygınlaştırılması gerektiği belirtildi.

Raporda, İTÜ öğretim üyelerinden Prof. Dr. İsmail Koyuncu, Prof. Dr. İzzet Öztürk, Prof. Dr. Mustafa Yanalak, Prof. Dr. Özcan Arslan, Doç. Dr. Ebru Dülekgürgen, Doç. Dr. Mustafa Evren Erşahin ve Dr. Öğr. Üyesi Türker Türken’in müsilaj sorununa ilişkin görüş ve önerileri yer alıyor.

Belediye atık sularının yüzde 53'ü mekanik arıtma

Rapor kapsamında Marmara Denizi havzasındaki belediye atık sularının yüzde 53’ü mekanik arıtma, yüzde 42’si ileri biyolojik arıtma, yüzde 5'inin ise biyolojik arıtma sonrası denize deşarj edildiği ortaya konularak, "Marmara’da oksijen seviyesinin daha da kötüye gitmesinin önlenmesi için başta İstanbul olmak üzere Marmara’ya yapılacak bütün noktasal atık su deşarjları öncesi biyolojik arıtma uygulanması önerilmektedir" denildi. Raporada ayrıca biyolojik arıtma uygulamalarının Haliç, İzmit ve Gemlik Körfezleri'nde su kalitesinde belirgin iyileşmeler sağladığına dikkat çekildi.

"Tesislere caydırıcı yaptırımlar uygulanmalı"

Raporda, müsilaj sorununa ilişkin çözümler şöyle sıralandı: