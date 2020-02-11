İTÜ’de kantin fiyatlarını boykot eden öğrencilere uzaklaştırma cezası verildi

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) öğrencileri 18 Aralık 2019 tarihinde okuldaki özel işletmelerin kantin fiyatlarının çok yüksek olmasına karşı boykot kararı almıştı. Öğrenciler kampüste öğrenci kantini kurarken, boykot kapsamında merkezi derslikte çay, kahve vb. ürünleri ücretsiz dağıtmıştı. Okullarında sürdürdükleri boykota, İTÜ yönetiminin ve ÖGB'nin tüm baskılarına rağmen devam eden öğrencilere soruşturma açılmasının ardından, İTÜ Rektörlüğü’nün kararına göre 7 öğrenciye ‘bir yarıyıl için uzaklaştırma’ cezası verildi. Ayrıca 7 kişiye kınama cezası verildi.

"Huzur bozucu eylem"

İTÜ Rektörlüğü tarafından hazırlanan görevlendirme yazısında, uzaklaştırma cezası alan öğrencilere “Öğrenme ve öğretme hürriyetinin engelleyici veya ‘yükseköğretim kurumlarının işleyiş ve huzurunu bozucu eylemlerde bulunmak’ ve ‘izin almadan toplantılar düzenlemek’ eylemlerini işlediğiniz tespit edilmiştir” denildi.

"Suçumuz okulda çay dağıtmak"

İleri Haber'in haberine göre uzaklaştırma cezası alan İTÜ öğrencisi 'suçunun' sadece okulda çay dağıtmak olduğunu belirterek “Hiçbir hukuki dayanağı olmadan alınan bu karar kabul edilemez. Kantin fiyatlarına karşı aldığımız boykot kararının ardından gerek rektörlük gerekse güvenlik tarafından her türlü baskıya maruz kaldık. Kendi okulumuzda darp edilen arkadaşlarımız dahi oldu. İTÜ yönetiminin aldığı bu kararı kabul etmiyoruz, gerekli yerlere başvuracağız” dedi.

TIKLAYIN - İTÜ öğrencileri: Soruşturmalar geri çekilsin, kâr gütmeyen kantin açılsın

TIKLAYIN - İTÜ öğrencilerinden boykot sürecinde darp edilen ve soruşturma açılan öğrenciler için eylem