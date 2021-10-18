İTÜ'de 'Barınamıyoruz' eylemi: Yurt sorunu yaşayan öğrenciler geceyi kampüste geçiriyor

Barınma sorunu yaşayan İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) öğrencileri Ayazağa Kampüsü'nde Merkez Derslik Binası içinde nöbete başladı. Öğrenciler, ‘Barınma hakkımızı vermeyecekler, alacağız' pankartı açtı.

Bir İTÜ öğrencisi, “Yoğun bir emekle hayal ettiğim üniversiteye geldiğimde karşılaştığım tablo, İTÜ'nün ben ve benim gibi 2 bini aşkın öğrencisinin yurt sorunu karşısında yetersiz kalışı oldu. İTÜ öğrencisi olarak barınma gibi en temel ihtiyaçlarımızdan birinin çözüme kavuşması için bugün buradayız. Taleplerimiz karşılanıncaya kadar da burada olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Sözcü'nün haberine göre bir başka İTÜ öğrencisi ise, “İTÜ'de bir barınma problemi olduğunu düşünüyoruz. Her 6 kişiden 5'i İTÜ yurtlarında konaklayamıyor” dedi.

İTÜ Dayanışması'ndan yapılan açıklamada ise, şu ifadeler kullanıldı:

"İTÜ’nün ve ona bağlı vakıfların bütçelerini biliyoruz"

"Barınma sorunu İTÜ’lülerin de bir numaralı sorunu olmuş durumda. En kötü durumdakiler kalacak yer bulamayıp memleketlerine dönen veya sürekli idareten birkaç gecelik konaklayanlarımız.

Fakat sadece onlar değil, onlarla beraber; akraba evlerine mahkum olanlar, özel yurtlara gelirlerinin çoğunu ödemek zorunda kalanlar, uzak KYK yurtlarından okula 2 saatte gelenler, sadece iktidara yakın vakıfların yurtlarında yer bulabilenler İTÜ yurtlarına fahiş fiyatlar ödeyenler, hepimiz barınma krizinin paydaşıyız.

İTÜ’nün ve ona bağlı vakıfların bütçelerini biliyoruz. Yurtlardan, teknokentlerden, özel okullarından, otellerinden kazandıkları paraları biliyoruz."

"Temel hizmetler karşılanmıyor”

İTÜ Dayanışması'nın açıklamasında ayrıca, “Vadi Yurtlarında sular kesilmiş durumda. Yurtlarda kalan arkadaşlarımızın temel hizmetleri bile karşılanmıyor” ifadelerine yer verildi.

Geceyi kampüste geçirecekler

Eyleme katılan öğrencilerin geceyi kampüste geçireceği açıklandı. Öğrenciler tarafından yastık, battaniye, el feneri, mat gibi malzemeleri içeren ihtiyaç listesi paylaşılarak sosyal medyadan kampanya başlatıldı.

Birçok öğrenci dayanışması ‘İTÜ'lü yersiz yurtsuz' ve ‘barınamıyoruz' etiketinde öğrencilerin eylemine destek verdi.