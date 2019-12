İTÜ, 23 mühendislik bölümüyle dünya rekoru kırdı

T24 - İstanbul Teknik Üniversitesi, 23 mühendislik bölümüyle ABET alarak bir dünya rekoru kırdı. ABET belgesi, İTÜ’nün eğitim kalitesinin ABD’yle denk ve diplomalarının tüm dünyada geçerli olduğu anlamına geliyor.







ABD’deki Mühendislik ve Teknoloji Programları Akreditasyon Kurulu “ABET” (Accreditation Board for Programs in Engineering and Technology) İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ile ilgili iki yıl süren akreditasyon sürecini tamamladı. Kurulun kararına göre İTÜ, bu yıl itibariyle 23 mühendislik programıyla tam akredite olan dünyadaki ilk üniversite oldu.

İlk başvuru 2002’de



Bu sıralamayla Amerika’nın seçkin üniversitelerini geride bırakan İTÜ’nün rektörü Prof. Dr. Muhammed Şahin, “Bu büyük başarı başta öğretim üyeleri, öğrencilerimiz ve mezunlarımız olmak üzere tüm ülkenin gururudur” dedi. Prof. Dr. Şahin, dünyanın birçok saygın üniversitesinin verdikleri eğitimin kalitesinin bağımsız ve uzman bir dış kuruluş tarafından değerlendirilmesi için ABET’e başvurduğunu, kendilerinin de 2002’de başvuru yaptıklarını ve 2004/2005 yıllarında ABET’ten eşdeğerlik aldıklarını belirtti. Prof. Dr. Şahin, “ABET akreditasyonu ile üniversitemizin eğitim kalitesinin uluslararası standartlarda olduğu bağımsız bir kuruluş tarafından tescillenmiştir. Bunun yanında 23 mühendislik programıyla dünyada en fazla mühendislik programını akredite eden üniversite olduk” diye konuştu.

Yarışta varız



Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Derin Ural da bu gelişmenin kalitenin sürdürülmesi açısından çok önemli olduğunu vurgulayarak “Çok büyük bir motivasyonla yeni bir eğitim yılına başlıyoruz. Ulusal bir hazine olan İTÜ dünyayla yarışan mühendisler yetiştirmeye devam edecektir” dedi. İTÜ Rektörlüğü’ne resmi olarak bildirilen onay kararı, ABET kuralları gereği ekimde web sayfalarında da duyurulacak.

ABET akreditasyonu nedir



ABET akreditasyonu, uluslararası tanınırlığın yanı sıra eğitim kalitesinin Amerika’da akredite olan üniversitelerle denk olması ve verilen diplomanın tüm dünyada geçerli olması anlamına geliyor. Bu sayede İTÜ öğrencileri Amerika’nın düzenlediği “Yetkin Mühendislik” sınavına da girebilecekler. İTÜ, her akademik dönem başında kalitenin devam ettiğini göstermek üzere ABET’e ders programları, yeni katılan öğretim elemanları özgeçmişleri gibi bilgileri paylaşacak.

Hakem heyeti okulu inceledi



İKİ yıl önce 23 mühendislik programıyla “tam akreditasyon” için yeni bir başvuruda bulunan İTÜ’yü 6-8 Aralık 2010 tarihlerinde Amerika’dan aralarında akademi, sanayi ve sivil toplum kuruluşlarından uzman temsilcilerin yer aldığı 26 kişilik ABET heyeti değerlendirdi. Heyet İTÜ kampüslerinde öğretim elemanları, öğrenciler ve mezunlarla görüştü. İTÜ’nün bütçesini; laboratuvar, kütüphane, öğrenci işleri ve bilgi işlem altyapısını; ders programlarının içeriklerini, öğretim üyelerinin özgeçmişlerini, öğrencilere verilen kariyer desteğini, öğrenci projelerine sağlanan maddi desteği, motivasyon seviyelerini, üniversitenin tüm akademik ve sosyal olanaklarını detaylı olarak inceledi. İki yıl süren çalışmanın sonunda kararını verdi.

‘Tescilli’ 23 bölüm



Bilgisayar, Çevre, Elektrik, Endüstri, Gemi İnşaatı ve Gemi Makinelari, Gemi ve Deniz Teknolojisi, Geomatik, Gıda, İmalat, İnşaat, İşletme, Jeofizik, Jeoloji, Kimya, Kontrol, Maden, Makine, Metalurji ve Malzeme, Meteoroloji, Petrol ve Doğalgaz, Uçak, Tekstil, Uzay.