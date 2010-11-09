-İTÜ, 10 KIZILDERİLİ ÖĞRENCİYE BURS VERECEK İSTANBUL (A.A) - 09.11.2010 - İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Rektörü Prof. Dr. Muhammed Şahin, 10 Kızılderili öğrenciye burs sözünü bu yıl hayata geçirmeyi düşündüklerini söyledi. Türk Amerikan Koalisyonu (TCA) organizasyonuyla ABD'den gelen ve aralarında 6 kabile liderinin yer aldığı toplam 17 yerli Amerikalı özerk bölge temsilcisinden oluşan heyet, İTÜ'yü ziyaret etti. Temsilciler, ilk olarak İTÜ Senato Salonu'nda Rektör Prof. Dr. Şahin ile bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen toplantıda, özerk bölgelerle Türkiye arasında ticari, eğitim ve kültürel alanlardaki işbirliği olanakları ele alındı. Toplantının ardından basın mensuplarına bilgi veren Prof. Dr. Şahin, toplantıda, üniversite olarak eğitim ve endüstriyel alanlarda yapılabilecek işbirliği ve verilecek katkıların konuşulduğunu belirtti. İTÜ'nün 10 Kızılderili öğrenciye burs sözünü bu yıl hayata geçirmeyi düşündüklerini anlatan Şahin, şöyle konuştu: ''Herkesin de tahmin edebileceği gibi Amerikan aileleri çocuklarını son yıllardaki terörizm nedeniyle sadece Türkiye'ye değil, bu bölgeye, hatta Avrupa'ya göndermekte tereddüt ediyor. Bu tereddütlerini gidermeye çalışıyoruz. Çünkü şunu biliyoruz ki, İstanbul hem Avrupa, hem de dünyanın birçok mega kenti arasında en güvenli kent. New York, Paris, Londra ve Roma'nın suç oranlarına bakarsak, İstanbul'un bu mega kentler arasında en güvenli yer olduğu görülür. Bunları kendilerine ifade ettik Zaten kendileri de bunu biliyor.'' TCA Başkanı Lincoln McCurdy de İTÜ ile birlikte uluslararası eğitim işbirliklerini geliştirmekten duyulan memnuniyeti dile getirdi. İTÜ ile ABD'de hizmet veren bazı üniversiteler arasında çift lisans programları bulunduğunu anımsatan McCurdy, ''Yüzlerce Türk öğrenci ABD'de eğitim görüyor. Ama Türkiye'de Amerikalı öğrencilerin sayısı çok az. Toplantıda, hem ABD'li, hem de kızılderili öğrencilerin Türkiye'ye gelmelerini teşvik etmeye çalıştık ve burada bulunmalarının faydalarını anlattık'' diye konuştu. McCurdy, İTÜ'ye ve rekttör Şahin'e, kızılderili öğrencilere sağladığı burs için teşekkür etti. Özerk bölge temsilcileri, Rektör Prof. Dr. Muhammed Şahin'in verdiği öğle yemeğinin ardından üniversitenin bazı birimlerini gezdi. Temsilciler, Ankara ziyaretlerinin ardından Çanakkale'ye geçerek şehitliği ziyaret edecek.