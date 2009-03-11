Yapı Kredi Yayınları tarafından yayımlanan Kazım Karabekir kitaplarının üçüncüsü olan "İttihat ve Terakki Cemiyeti", yazarın anılarından oluşuyor.Karabekir kitapta, "İttihat ve Terakki" adını ilk olarak nasıl bulduğunu ve 1909 yılına kadar süren cemiyet içindeki gizli ve açık eylemleri anlatıyor.Kazım Karabekir'in 1944 yılında hazırladığı "İttihat ve Terakki Cemiyeti", diğer kitaplarında olduğu gibi yazarın kaleminden çıktığı haliyle yayımlandı.İleri gelen üyelerinden birinin sırlarını ortaya döktüğü "İttihat ve Terakki Cemiyeti", dönemin karanlıkta kalan yönlerini açığa çıkaran önemli bir kaynak olma özelliği taşıyor.