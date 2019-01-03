"İttifak olmazsa olmaz değil" diyen MHP'li Erhan Usta hakkında ihraç talebi

Cumhur İttifakı için "İttifak olmazsa olmaz değil" diyen MHP Samsun Milletvekili Erhan Usta, ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edildi.

MHP Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Halil Öztürk, Samsun Milletvekili Erhan Usta'nın, 'cumhur ittifakı'nın varlığı ile devamını zedeleyici açıklamaları nedeniyle tedbirli olarak, parti üyeliğinden kesin çıkarma talebiyle Merkez Disiplin Kurulu Başkanlığı'na sevk edildiğini açıkladı.

MHP Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Milliyetçi Hareket Partisi Samsun Milletvekili Erhan Usta; 01.01.2019 tarihli Türkiye geneli ve Samsun ili ile ilgili Cumhur İttifakının varlığı ve devamını zedeleyici beyan ve açıklamaları karşısında tüzüğümüzün 78/4-c-e-i maddeleri ile yine parti tüzüğümüzün 81. maddesi kapsamı ve gereğince tedbirli olarak ve parti üyeliğinden kesin çıkarma talebiyle Merkez Disiplin Kurulu Başkanlığımıza sevk edilmiştir."

Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'yun haberine göre Usta’nın disiplin kuruluna sevk gerekçesinin, “Cumhur İttifakı’nın varlığı ve devamını zedeleyici beyan ve açıklama yapmak” oluşturduğu belirtildi.

Erhan Usta ne demişti?

MHP Samsun Milletvekili Erhan Usta, Cumhur İttifakı'nın Samsun'daki görüşmeleri ile ilgili olarak "Genel başkanımız ifade etti. Jest ile rest arasında bir harf farkı var. İttifak olmazsa olmazımız değil" demişti. Usta, MHP olarak Samsun'da 7 belediye istediklerini ancak AKP'nin 2 belediye verdiğini de söylemişti. Bu açıklamanın ardından AKP ve MHP Samsun İl başkanları Devlet Bahçeli ve Tayyip Erdoğan tarafından görevden alınmıştı.