"İttifak olmazsa olmaz değil" diyen MHP milletvekili disipline sevk edildi

MHP Yönetimi, Cumhur İttifakı için "İttifak olmazsa olmaz değil" diyen Samsun Milletvekili Erhan Usta'nın disipline sevki için çalışma başlattı.

MHP Yönetimi, Cumhur İttifakı'na aykırı davranıştan, Samsun İl Başkanı Taner Tekin'i ise görevden aldı.

MHP Genel Merkezi'nden yapılan açıklamada, "Cumhur İttifakı ruhuna aykırı faaliyetlerinden dolayı MHP Samsun İl Başkanı görevden alınmıştır. MHP Samsun Milletvekili Erhan Usta'nın da Merkez Disiplin Kurulu'na sevki hususunda gerekli çalışmalar başlatılmıştır" denildi.

"Disipline sevk edilecek herhangi bir şey yapmadım"

MHP yönetiminin Merkez Disiplin Kurulu'na sevk ettiği Samsun Milletvekili Usta, “Samsunlu seçmenlerimizin ve partimizin hukukunu korumaya çalıştım. Bütün yaptığımız bu" dedi.

Erhan Usta, "Ben disipline sevk edilecek herhangi bir şey yapmadım. Yaptığımız şeylerin parti politikalarımıza uygun olduğunu düşünüyorum. Hem de tabanın sesi olmaya çalıştım" dedi.

Usta sözlerini şöyle sürdürdü:

"Samsun AKP İl Başkanı’nın açıklamasına bakılsın önce. Alaya alan, küçük gören bir açıklama var. Samsun’da ittifaka ihtiyaç sözünü aslında AK Parti İl Başkanı söylüyor. Bizim açıklamamız ona cevap mahiyetinde bir açıklamaydı.”

Ne olmuştu?

MHP Samsun Milletvekili Erhan Usta, konuyla ilgili açıklama yaptı. Cumhur İttifakı konusunda görüşlerini anlatan Usta, MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin geçtiğimiz günlerde söylediği, “Jest ile rest arasında sadece bir harf var” sözünü hatırlatarak, ittifakın MHP için Samsun’da “olmazsa olmaz” olmadığını söylemişti.