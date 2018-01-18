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Politika

'İttifak komisyonu' bugün toplanacak

Bahçeli, iki parti arasındaki işbirliğine, ‘cumhur'; Erdoğan ise ‘milli mutabakat' ittifakı diyor

18 Ocak 2018 06:31

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasında gerçekleşen görüşmeyle karara bağlanan ‘ittifak komisyonu’, ilk toplantısını bugün TBMM'de yapacak. 2019 yılında gerçekleşecek seçimlerde iki parti arasında yapılacak ittifakın teknik ve hukuki alt yapısını oluşturacak komisyonda her iki partiden 6 kişi görev yapacak. Meclis Genel Sekreterlik olarak bilinen toplantı odasında yürütülmesi beklenen görüşmelerin resmi tutanakla kayıt altına alınıp  alınmayacağı merak ediliyor. Kulislerde, kayıtların partiler tarafından tutulacağı ifade ediliyor.

Bugün 15.30'da yapılacak ilk toplantıya, AKP’den, TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, MHP'den Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Parsak, Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu katılacak.

Komisyon masasında neler var?

Edinilen bilgiye göre, komisyonun önünde seçim işbirliğinin nasıl gerçekleşeceği sorusu var. MHP Genel Başkanı Bahçeli, oy pusulasında hem partiye hem de açıkça belirtilen ittifaka mühür  basılmasından yana. AKP kanadı ise tek mühürün yeterli olacağı görüşünde.

Yüzde 10 barajı

Komisyon, seçim barajı konusunda da uzlaşma arayacak. MHP kanadı yüzde 10’luk seçim barajının düşürülmesini istiyor, AKP barajın korunmasında yana görünüyor. AKP ve MHP’nin daraltılmış bölge seçim sistemine sıcak baktığı belirtiliyor.

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