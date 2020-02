İttifak kanun teklifi açıklandı

Nursima KESKİN-Mustafa TURAPOĞLU/ ANKARA,(DHA)- AK Parti ve MHP\'nin hazırladığı siyasi partilerin seçim ittifakına ilişkin kanun teklifi içeriği açıklandı. Teklife göre seçimlere ittifak yaparak katılma kararı alan siyasi partilerin, seçim takviminin başlamasından itibaren en geç 7 gün içerisinde genel başkanların imzaları altındaki \"ittifak protokolü\" ile YSK\'ya başvurmaları gerekecek . Oy pusulasında siyasi partilerin ittifak protokolünde belirledikleri ittifak unvanı yazılacak.

Milli Mutabakat Komisyonunda AK Parti ve MHP\'nin ortak imzasıyla hazırlanan ve 26 maddeden oluşan kanun teklifi TBMM Başkanı İsmail Kahraman\'a sunuldu. Daha sonra komisyonun AK Partili üyeleri Mustafa Şentop, Abdulhamit Gül ve Mahir Ünal ile MHP\'li üyeler Mustafa Kalaycı, Mehmet Parsak, İsmail Faruk Aksu TBMM\'de basın toplantısı düzenledi.

Anayasa Komisyonu Başkanı AK Parti\'li Mustafa Şentop, \"Toplam 26 maddelik metin, 4 kanunda değişiklik içeriyor. Milletvekili seçimi kanunu, siyasi partiler kanununda da değişiklikler var. Bu metnin hepsi seçim ittifakıyla ilgili düzenlemeler değil. Bir kısmı anayasa değişikliğinin zorunluğu kıldığı düzenlemeler, bir kısmı seçim güvenliğiyle ilgili düzenlemeler\" dedi.

MHP Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Kalaycı 26 maddelik kanun teklifinin içeriği hakkında bilgilendirdi.

İTTİFAK KANUN TEKLİFİ

AK Parti ve MHP\'nin imzasını taşıyan siyasi partilerin seçim ittifakına ilişkin düzenlemeyi içeren kanun teklifinde şu maddeler bulunuyor: \"Sandık sonuç tutanağında ittifakların her birinin aldığı ortak oyların sayısı ayrı ayrı gösterilecek . Siyasi partilerin seçimlerde başka bir siyasi partiyi destekleme kararı almalarını yasaklayan hüküm kaldırıyor. Seçimlere ittifak yaparak katılma kararı alan siyasi partilerin, seçim takviminin başlamasından itibaren en geç 7 gün içerisinde genel başkanların imzaları altındaki \"ittifak protokolü\" ile YSK\'ya başvurmaları gerekecek . Oy pusulasında siyasi partilerin ittifak protokolünde belirledikleri ittifak unvanı yazılacak. İttifakın unvanı belirlenmemiş ise oy pusulasına yalnızca \"İttifak\" ibaresi yazılacak, unvanı olmayan ittifakın birden fazla olması halinde bunlar başvuru sırasına göre numaralandırılacak. ittifak yapan siyasi partilerin geçerli oyu, ittifakı oluşturan siyasi partilerin her birinin tek başına aldıkları oy sayısına ittifakın ortak oylarından gelen payın ilave edilmesiyle elde edilecek. İttifakın ortak oylarından gelen pay ise ittifak yapan siyasi partilerin tek başına aldıkları oyun bu partilerin toplam oyuna bölünmesiyle elde edilen kat sayının ittifakın ortak oyu ile çarpımı sonucunda elde edilecek. İttifak yapan siyasi partilerin aldıkları geçerli oyların toplamının yüzde 10\'u geçmesi halinde, bu siyasi partilerin her biri barajı geçmiş olacak. İttifak yapan siyasi partilerin milletvekili sayısının hesaplanmasında; ittifakın toplam oyu esas alınacak. Bu oy miktarına göre önce ittifakın elde ettiği toplam milletvekili sayısı belirlenecek, bu sayı ittifakı yapan siyasi partiler arasında aldıkları geçerli oy sayısı esas alınarak paylaştırılacak. YSK, hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı olan seçmenlerin muhtarlık seçimleri hariç, oy kullanmalarını sağlamak için seyyar sandık kurulu kurulmasına karar verebilecek. Oy zarfları üzerinde \"Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu\" amblemi yer alacak şekilde filigranlı kağıtlar hazırlanacak. Üzerinde sandık kurulu mührü bulunmamasına rağmen söz konusu filigran, amblem ve ilçe seçim kurulu mührü bulunan zarflar geçerli sayılacak. Seçimlere katılma yeterliliği taşıyan siyasi partinin seçime katılmaması halinde bu partinin üyesi, kendisinin ve partisinin yazılı muvafakati alınarak başka bir siyasi partiden aday gösterilebilir.\"