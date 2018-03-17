"İttifak işlese, Cumhurbaşkanı bozkurt işareti yapma ihtiyacı hissetmezdi"

AKP ile MHP arasında, 2019’daki seçimler için kurulan ‘Cumhur İttifakı’nın zannedildiği kadar güçlü olmayabileceğini savunan Cumhuriyet yazarı Özgür Mumcu, "İttifak tıkır tıkır işlese 'Ben insanlarla dolaşıyorum, sen bozkurtlarla devam' et diyen Cumhurbaşkanı eliyle bozkurt işareti yapmak ihtiyacı hissetmezdi” yorumunda bulundu.

'Cumhur İttifakı’nın AKP ile MHP’nin ait olduğu siyasi geleneğin ilk işbirliği olmadığını hatırlatan Mumcu, "Her ne kadar kendi kendilerine tanımladıkları “devletin bekası” ve Kürt meselesinde ortak görüşlere sahip olsalar da AKP ve MHP’yi sorunsuz işleyecek bir blok gibi görmemek gerek” dedi. Mumcu şöyle devam etti:

"Neticede, 1991 seçim ittifakında Alparslan Türkeş’in Refah Partisi listesinden aday gösterilmesine karşı çıkanın o dönemin Refah Partisi İl Başkanı olan Recep Tayyip Erdoğan olduğunu gizli belgelerden öğrenmedik. İşin ayrıntısından, 7 Haziran seçiminden sonra Tuğrul Türkeş’in AKP’ye geçmesine içerleyen Devlet Bahçeli’nin açıklamasıyla haberdar olduk.

"İttifakın, Güneydoğu’da oy kaybedeceğini tahmin etmek zor değil"

"AKP, her ne kadar Kürt meselesinde güvenlikçi politika yolunu tercih etse de, muhafazakâr Kürt seçmenin oyuna muhtaç. Sayın Erdoğan’ın zamanında Türkeş’in aday gösterilmesine karşı çıkmasının gerekçesi de bu. İttifakın, kayyım rejimi ve seçim kanunu değişikliğine rağmen Güneydoğu’da oy kaybedeceğini tahmin etmek zor değil.

Öte yandan AKP’nin giderek kurumsallaştırdığı tek parti rejiminin hem kamuyu hem de toplumsal hayatı dincileştirdiği de ortada. Bunun da MHP’ye oy veren laik seçmeni rahatsız ettiği söylenebilir.”

"İttifak AKP’ye radikal İslamcı oylarını kaybettirme riski taşıyor”

MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin, ‘AKP’nin yarattığı dinci ortamı beğenmeyen hocalardan gelen açıklamalara ‘çok sert’ tepki gösterdiğini kaydeden Mumcu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘sözde ilahiyatçılar’ ve ‘İslam’ın güncellenmesi’ yönündeki çıkışlarının da bundan kaynaklandığını savundu.

"İttifak tıkır tıkır işlese “Ben insanlarla dolaşıyorum, sen bozkurtlarla devam” et diyen Cumhurbaşkanı eliyle bozkurt işareti yapmak ihtiyacı hissetmezdi. MHP’yle ittifak AKP’ye muhafazakâr Kürt oylarını kaybettirirken bir de radikal İslamcı oyları kaybettirme riski taşıyor” diyen Mumcu, yazısını şöyle sonlandırdı:

"Hele buna bir de yerel seçimlerde iki partinin de gözünü diktiği Manisa, Mersin, Adana gibi şehirlerde çıkacak ve hatta şimdiden baş göstermiş uyuşmazlıkları da eklersek, ittifak zannedildiği kadar güçlü olmayabilir."