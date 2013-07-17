İttifak iddiasına CHP ve MHP'den yalanlama

Yerel seçimde CHP ile MHP'nin ittifak yapacağı, Ankara'da MHP, İstanbul ve İzmir'de de CHP adayının destekleneceği iddiasına CHP ve MHP saflarından yalanlama geldi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Haluk Koç “Üst yönetici olarak söylüyorum böylesi bir görüşme gerçekleşmemiştir. Böyle bir diyalog arayışı söz konusu değildir” diyen Koç, “Vatandaş Haluk Koç olarak ise, bu ceberrut iktidar yapısının geriletilmesi için üzerime düşen her şeyi yapabilecek tercihi kullanırım" dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın da, “Milliyetçi Hareket Partisi kendi organları içerisinde böyle bir görüşme yapmadı, partimize böyle bir teklif gelmedi. MHP'nin de CHP'ye veya bir başka partiye bu anlamda herhangi bir teklifi ulaşmadı ve gönderilmedi” dedi.

CHP veya bir başka partiyle ittifak düşünmediklerini söyleyen Yalçın, “Aday tespitini yaparken de herhangi bir partiye hoş gelir mi mantığıyla değil, halka hoşgelir mi, kabul görür mü noktasında bir ölçü ortaya koyuyoruz. MHP'nin CHP ile böyle bir ittifakı söz konusu değil, hiç bir zaman da olamaz” şeklinde konuştu.