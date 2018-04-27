T24 LogoT24 Logo
Gündem

İttifak adı olarak kullanılamayacak kelimeler belli oldu

'Kürt İttifakı' veya 'Türk İttifakı' gibi isimler kullanılmayacak

27 Nisan 2018 15:43

AKP ve MHP'nin 'Cumhur İttifakı' adı altında gireceği seçimlerde, yapacakları ittifaklara isim vermek istemeyen siyasi partilerin oy pusulasında nasıl yer alacağı belirlendi. Partiler, isimsiz ittifak söz konusuysa 'İttifak 1', 'İttifak 2' veya 'İttifak 3' şeklinde sıralanacaklar. 'Kürt İttifakı' veya 'Türk İttifakı' isimleri kullanılmayacak.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 24 Haziran seçimlerine seçim ittifakı yaparak girecek siyasi partilerin ittifak isimleri ve hazırlayacakları ittifak protokolleri ile esas ve usulleri belirledi.

Türkiye gazetesinin haberine göre, bu kapsamda seçimlerde ittifak yapacak partiler niyetlerini bir protokolle YSK'ya bildirecek. İttifak protokollerinde yer alacak ilkeler ise siyasi partilerin inisiyatifine bırakılıyor.

AK Parti ve MHP'nin 'Cumhur İttifakı' adı altında gireceği seçimlerde, yapacakları ittifaklara isim vermek istemeyen siyasi partilerin oy pusulasında nasıl yer alacağı da belirlendi.

Buna göre, eğer isimsiz ittifak söz konusu ise, bu ittifaklara dâhil olan siyasi partiler oy pusulasında 'İttifak 1', ‘İttifak 2' veya 'İttifak 3' şeklinde sıralanacaklar.

Siyasi Partiler Yasası'nda (SPY), siyasi partilerin kullanamayacağı isimler ve işaretler ittifak yapan partiler için de geçerli olacak.

Bu kapsamda, komünist, anarşist, faşist, teokratik, nasyonal sosyalist, din, dil, ırk, mezhep ve bölge adlarıyla veya aynı anlama gelen ittifak isimlerine yer verilemeyecek.

Örneğin, 'Kürt İttifakı' veya 'Türk İttifakı' gibi isimler kullanılmayacak.

ETİKETLER

YSKittifak adlarıittifak adı olarak kullanılamayacak kelimelerAKPCHPMHPHDPİYİ PARTİ SAADET PARTİSİerken seçim

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24