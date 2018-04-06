İTSO'da başkanlığa Yavuz Uğurdağ seçildi

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) - İNEGÖL Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Yönetim Kurulu seçimlerinde, yeni başkan Yavuz Uğurdağ olurken, Metin Anıl ise 31 yıl sonra İTSO Başkanlığı\'ndan ayrıldı.

İTSO\'da, Meslek Komitesi ve Meclis üyesi seçimleriyle geçen cumartesi günü başlatılan seçim süreci; Yönetim Kurulu, Disiplin Kurulu ile Birlik Genel Kurulu delege seçimleriyle tamamlandı. Meslek Komitesi ve Meclis Üyesi seçimlerinde 3 meclis üyesi ile kilit rol oynayan Mahmut Demirtaş, Zeki Şahin’in gruptan çıkamaması üzerine MODEF Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Uğurdağ’ın öne çıktığı mavi listeyi destekledi. İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası\'nda seçim takvimi meclis ve komite üyelikleri seçimleriyle başladı. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı\'nın nezaretinde toplam 3 bin 953 üyesi bulunan İTSO\'da oy kullanma hakkına sahip 2 bin 634 üyeden bin 928\'i oy kullanırken, katılım oranı yüzde 71 oldu. Oy sayımı sonucun meclis üyesi olarak Metin Anıl\'ın başkan adayı olarak gösterildiği beyaz liste 22, Zeki Şahin\'in başkan adayı olarak gösterildiği mavi Liste 22 meclis üyesi çıkarırken, bağımsız olarak seçimlere giren Mahmut Demirtaş\'ın temsilcisi olduğu turuncu liste ise 3 meclis üyesi çıkardı. 5 No’lu Meslek Komitesi\'nde meclis üyeliğine aday olan mavi listenin başkan adayı Zeki Şahin, 62\'ye 58 oyla komiteden seçilemedi.

MAHMUT DEMİRTAŞ\'TAN DESTEK

Bağımsız olarak seçimlere turuncu liste ile giren Mahmut Demirtaş\'ın listesi, 3 meclis üyesi çıkarırken, düğüm noktası olarak gösterildi. Anıl ve Şahin\'in listeleri 22\'şer meclis üyesi çıkarırken, Demirtaş, 3 meclis üyesi ile düğümü çözen isim oldu. Mahmut Demirtaş, Yönetim Kurulu, Disiplin Kurulu ile Birlik Genel Kurulu Delege seçimlerinde mavi listeye destek verdi.

YENİ BAŞKAN, UĞURDAĞ OLDU

Bugün saat 10.00’da başlayan Yönetim Kurulu seçiminde turuncu listeden destekle mavi listenin başkan adayı Yavuz Uğurdağ, 47 meclis üyesinden 25 oy alarak İTSO’nun yeni başkanı seçildi. Beyaz listenin başkan adayı, mevcut başkan Metin Anıl ise 22 oy aldı. Başkanlığa 1987 yılında seçilen Anıl, 31 yılın ardından İTSO Başkanlığı\'ndan ayrıldı.

Yönetim Kurulu seçiminin ardından Meclis Başkanlığı seçimi yapıldı. Mavi listeye destek veren üyelerin yer aldığı turuncu listenin temsilcisi Mahmut Demirtaş, Meclis Başkanlığı\'na seçildi.

Yavuz Uğurdağ’ın başkanlığında göreve seçilen yeni yönetim kurulunda ise Kenan Kender, Halil Malkaç, Bahri Urgun, Murat Aydın, Metin Atış, Hatun Malgaralı, Hüseyin Özdemir, Nedim İncebay, Ali Ezim ve Bülent Boztepe yer aldı.

\'HAKKIMIZI HELAL EDİYORUM\'

Seçim sonrası konuşma yapan İTSO eski Başkanı Metin Anıl, “35 sene İTSO’ya hizmet ettim. Hakkımızı helal ediyorum. Tek amacımız İTSO seçimini İnegöl’e yakışır bir şekilde yapıp bitirmekti. Bu seçim İnegöl’e yakışır bir şekilde geçti ve sonuçlandı. Yavuz Uğurdağ kardeşimiz bu dönemde yönetim kurulu başkanı oldu. Bize de bir dönem mecliste ağabeylik yapma görevi düştü. Yaşadığımız her şeyi ortaya koyarak arkadaşlarımıza yardımcı olacağız. İnegöl sanayisinin kalkınması adına destek vereceğiz. El ele İnegöl’ü yeni hedeflere ulaştırmaya çalışacağız. Ne kazanan Yavuz Uğurdağ ne de kaybeden Metin Anıl, kazanan İnegöl” dedi.

\'HEP BİRLİKTE İTSO’YU YÖNETECEĞİZ\'

İTSO Başkanlığı\'na seçilen Yavuz Uğurdağ ise “Uzun yıllardır İTSO’ya başkanlık eden Metin Anıl Bey\'e çok teşekkür ediyorum. İTSO, İnegöl şehri için çok önemli bir kurumdur ve bu kurum yıllardan beri İnegöl’e hizmet ediyor. Bu kurumda emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Amacımız İnegöl’e hizmet etmektir. Bu yarışın kazananı, kaybedeni yoktur. Bu yarışın kazananı İnegöl’dür, İnegöl şehridir, İnegöllülerdir. Meclis üyelerimiz bize teveccühte bulundular, İTSO’yu yönetmek için görev verdiler. Bizler de burada meclis üyeliği yapan tecrübeye haiz olan Metin başkanımın tecrübelerinden, bilgilerinden faydalanan birisiyiz. Bundan sonra hep birlikte İTSO’yu yöneteceğiz. Kazanan, kaybeden yoktur; kazanan ağabeylik, kardeşlik, dostluk olmuştur. Destek veren, vermeyen herkese teşekkür ediyorum. Seçimler, İTSO’ya ve İnegöl’e hayırlı ve uğurlu olsun” diye konuştu.

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