T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

İTO/Oran: IMF'nin yaptığı Türkiye'ye karşı yeni bir cephe açmaktır

İstanbul, 19 Şubat (DHA) - İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Öztürk Oran, Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) Merkez Bankası’na açıkça faiz artırma çağrısı yaptığı 4

19 Şubat 2018 19:58

İstanbul, 19 Şubat (DHA) - İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Öztürk Oran, Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) Merkez Bankası’na açıkça faiz artırma çağrısı yaptığı 4. Madde Konsültasyonu Raporu’na tepki göstererek, “IMF\'nin yaptığı, uluslararası kumpaslara ortak olarak Türkiye’ye karşı yeni bir cephe açmaktır” dedi.
Para Fonu’nun 2017 yılı raporunda Türkiye için yüzde 2.9 büyüme tahmini öngördüğünü hatırlatan Oran, “O gün Türkiye yüzde 2.9 büyüyecek diyordunuz, şimdi yüzde 7.0 büyüdü diyorsunuz. Dünya bu tahminlerinize mi güvenecek?” diye sordu ve ekledi:
“İstanbul’da 420 bin firmayı temsil eden İTO’nun Başkanı olarak IMF’ye diyorum ki; elinizdeki verileri düzgün okuyun, karıştırmayın. Türkiye\'nin üretim ve büyüme dinamiklerini dikkate alın. IMF, borç verdiği ülkeler içinde borcunu ödeyen ve hele hele beş milyar dolar borç vermeyi teklif eden kaç ülke var ona baksın. Bankalarımızı da bu oyunun içine çekmeye çalışıyorlar. Ben Türkiye\'deki en büyük finans kuruluşlarının başında bulunmuş ve halen bir katılım bankasının başında bulunan, hayatı finansın içinde geçmiş biri olarak diyorum ki; Türkiye\'nin gelişmesi için Türkiye\'de faizler bir an önce düşmeli. IMF’nin sadece faizi artırmaya dayalı politikalarının iflas ettiği Latin Amerika’dan Uzak Doğu’ya kadar defalarca kanıtlanmıştır. Bu nedenle biz üretim, istihdam diyoruz, vatandaştan yana ekonomi diyoruz; bu da büyümedir.”

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHATicaret OdasıBaşkanıOran Uluslararası Para Fonunun IMF Merkez BankasınaMadde Konsültasyonu RaporunaTürkiyeyePara FonununTürkiyeOranDünyaIMFyeIMFBankalarımızıBen TürkiyeIMFninLatin Amerikadan Uzak DoğuyaBu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

Abdulkadir Selvi: Şeyma Subaşı Erzurumlu Acun Ilıcalı’yı yakmıştı, ablası ise Erzurum’da Ekrem İmamoğlu’nu...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24