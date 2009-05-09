İTO'dan Gürcistan'a gidecek taşımacılara duyuru

İstanbul Ticaret Odası (İTO), Gürcistan'a ya da bu ülke üzerinden başka bir ülkeye taşımacılık yapan firmaların ve seyahat edecek kişilerin, büyüme ihtimali bulunan gösterilerden olumsuz etkilenmemeleri için gerekli tedbirleri almalarının büyük önem taşıdığını bildirdi.



İTO'dan konuya ilişkin yapılan açıklamada, Gürcistan basınında yer alan haberlere göre, 9 Nisan'da başlayıp bugüne kadar devam eden protesto gösterileri çerçevesinde, muhalefetin 11 Mayıs 2009'dan itibaren yolları trafiğe kapatacağının öğrenildiği kaydedildi.



Açıklamada, şu uyarıya yer verildi:

"Doğrudan Gürcistan'a ya da bu ülke üzerinden başka bir ülkeye taşımacılık yapan firmaların ve seyahat edecek kişilerin, adı geçen ülkede büyüme ihtimali bulunan gösterilerden olumsuz etkilenmemeleri için gerekli tedbirleri almaları büyük önem taşımaktadır."

