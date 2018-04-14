T24 LogoT24 Logo
Gündem

İTO Yönetim Kurulu Başkanı Demirtaş seçimlere 12 saat kala istifa etti (2)

İSTİFANIN ARDINDAN BAŞKAN ADAYINDAN AÇIKLAMA İzmir Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş'ın, seçimlere 12 saat kala tüm görevlerinden istifa etmesinin ardından rakibi İTO Yönetim Kurulu Başkan Adayı Mahmut Özgener'de yazılı açıklama ya

14 Nisan 2018 01:15

İSTİFANIN ARDINDAN BAŞKAN ADAYINDAN AÇIKLAMA
İzmir Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş\'ın, seçimlere 12 saat kala tüm görevlerinden istifa etmesinin ardından rakibi İTO Yönetim Kurulu Başkan Adayı Mahmut Özgener\'de yazılı açıklama yaptı.
(İTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş\'ın, seçimlere 12 saat kala tüm görevlerinden istifa etmesinin ardından rakibi İTO Yönetim Kurulu Başkan Adayı Mahmut Özgener yaptığı yazılı açıklamada, \"İzmir Ticaret Odası olarak hepimiz için heyecan verici bir süreci geride bıraktık. Adaylıktaki rakibimiz Sayın Ekrem Demirtaş’ın çekilmesiyle birlikte seçim sürecinde son dönemece gelmiş bulunuyoruz. Seçimlerin sonucunda ben ve ekip arkadaşlarım İzmir Ticaret Odası’nın, İzmirli iş insanlarının ve dolayısıyla İzmir halkının vereceği göreve başlamış olacağız. Öncelikle geçmiş dönemlerde bu görevi sürdüren tüm başkanlarımıza, yönetici arkadaşlarımıza, meclis ve komitelerde görev yapan tüm dostlara İzmir Ticaret Odası ve İzmir’e hizmetlerinden dolayı teşekkür ederim. Bu vesileyle geçmişte hizmet etmiş, aramızdan ayrılmış tüm başkanlarımızı ve odamız organlarında görev yapan tüm yöneticilerimizi rahmet ve saygıyla anıyorum. Ayrıca, İzmirlilerin bana ve arkadaşlarıma teslim edeceği bu kutsal göreve layık olmak adına elimizden gelen her şeyi yapacağımızı kesin olarak bilmenizi istiyorum. Sahada dolaşırken şahsıma ve arkadaşlarıma \'Değişim\' için desteğini esirgemeyen tüm İzmirlilere ve Ticaret Odası üyelerine bir kez daha teşekkür ediyor ve \'Değişim zamanı geldi\' diyerek sizleri bir kez daha saygılarımla selamlıyorum\" dedi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ARDINDAN BAŞKAN ADAYINDAN AÇIKLAMA İzmir Ticaret OdasıYönetim Kurulu Başkanı Ekrem DemirtaşYönetim Kurulu Başkan Adayı MahmutTicaret OdasıAdaylıktakiSayın Ekrem DemirtaşınSeçimlerinTicaret OdasınınBuAyrıcaSahada

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

Ziya Selçuk, tartışma yaratan kitap konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'yla zıt...

Erdoğan'a ihtarname çekmek istedi; noterde gözaltına alındı...

Erdoğan'dan İdlib açıklaması: 1 milyon insan sınırımıza geliyor, gelecek bu...

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24