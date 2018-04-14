T24 LogoT24 Logo
Gündem

İTO Yönetim Kurulu Başkanı Demirtaş seçimlere 12 saat kala istifa etti

Mehmet GÜNEY/İZMİR, (DHA)- İZMİR Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, seçimlere 12 saat kala tüm görevlerinden istifa etti

14 Nisan 2018 00:37

Mehmet GÜNEY/İZMİR, (DHA)- İZMİR Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, seçimlere 12 saat kala tüm görevlerinden istifa etti.
İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, 26 yıldır sürdürdüğü başkanlık görevini seçimlere 12 saat kala bıraktığını açıkladı. Görevi bıraktığı yaptığı yazılı açıklamayla duyuran Demirtaş, \"1992 yılından bu yana 26 yıl aralıksız Başkanlığını yaptığım Odamın, huzurlu bir çalışma dönemi geçirmesi için tüm görevlerimden ayrılarak veda ediyorum. Bugüne kadar desteğini eksik etmeyen Basın Mensuplarımıza, Yöneticilerine, Yönetim ve Meclislerde görev yapan Ticaret Odamız mensuplarına ve çalışanlarına da teşekkür ediyorum\" dedi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mehmet GÜNEYİZMİR DHATicaret OdasıYönetim Kurulu Başkanı Ekrem DemirtaşTicaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem DemirtaşGöreviDemirtaşBaşkanlığınıOdamınBugüneBasın Mensuplarımıza Yöneticilerine Yönetim

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

Ziya Selçuk, tartışma yaratan kitap konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'yla zıt...

Erdoğan'a ihtarname çekmek istedi; noterde gözaltına alındı...

Erdoğan'dan İdlib açıklaması: 1 milyon insan sınırımıza geliyor, gelecek bu...

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24