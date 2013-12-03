İTO, TÜİK'in eksi dediği enflasyona artı diyor

Tarık Yılmaz

Şu İstanbul esnafının, marketlerinin, hipermarketlerinin ve özellikle İstanbul Ticaret Odası anketörlerinin kulağını çekmek lazım! Suçlu kimse ayağa kalksın. Şaka şaka! İstanbullu kazık yemiyordur canım, olsa olsa ben yanlış yorumluyorumdur. Çünkü bir süre sonra beyin sulanıyor. Hem onların elindeki anketörler veri setleri bende var mı ki! Ama nedense tam enflasyonun tutması gereken ayda ilginç bir şekilde birinin ak dediğine diğeri kara demiş.

Kimden mi bahsediyorum; Türkiye’nin resmi istatistik Kurumu TÜİK ile İstanbul Ticaret Odası’ndan… İkisi de enflasyonu kendi endekslerine göre yıllardır ölçüyorlar. Tam da enflasyonun kritik bir aşamaya geldiği kasım ayında ilginç bir şekilde TÜİK enflasyonun yerinde saydığını (sadece %0.01 arttı) açıklayıverdi. Ama İTO’ya bakılırsa endeks yükselişini sürdürüyor.

Nasıl yani diyenlere daha ilgincini söyleyelim. TÜİK, “kasımda İstanbul’da enflasyon eksi” dedi, İTO “Yoooo yüzde 0.34 arttı” diye açıkladı.

Uzatmadan kısaca özetleyelim:



Enflasyon Aralık'ta eksi %0,1 çıkarsa Başçı muradına erecek

Merkez Bankası Başçı enflasyon konusunda “Son iki ayı bekleyin, gıda fiyatları düşecek, daha yıl bitmedi” dedi. Haklı çıkacak. Zira bugün saat 10.00’da tüm ekonomistlerin tahminlerini (ve de karizmalarını) yerle bir eden Kasım ayı TÜFE %0.01 açıklandı. Böylece yıllık enflayon %7.32’ye geriledi. Merkez Bankası son enflasyon raporunda 2013 için enflasyon tahmininin orta noktasını 6.8 olarak açıklamıştı. (29 Ocak enflasyon raporunda 2013 enflasyon tahmini %5.3’tü)







İşte son enflasyon hedefini yani %6.8’lik orta noktayı tutturmak için Aralıkta enflasyonun %0.1 eksi çıkması yeterli olacak. Ancak dün LPG’ye yapılan yüzde 10-12 arasındaki zam enflasyonu tek başına 0.15 puan yukarı çekecek. Yani diğer kalemlere biraz daha yük düşüyor.

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